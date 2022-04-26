خلاف قديم.. نايف الراشد يكشف سبب هجوم عبد المحسن النمر عليه

كشف الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد سبب هجوم الفنان عبد المحسن النمر عليه مؤخرا، واتهمه بأنه أفسد الدراما الخليجية بسبب مسلسل ”شر النفوس“.

وأوضح المنتج والممثل الكويتي أن خلافا قديما بينهما، وما زال النمر يحمله في قلبه.

وكان الفنان السعودي عبدالمحسن النمر قد قال إن الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد أفسد الدراما الخليجية؛ بسبب مسلسل ”شر النفوس“.

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال وجهه له الإعلامي السعودي علي العلياني، خلال برنامجه ”مراحل“، الذي يقدمه عبر قناة ”SBC“ السعودية، حول الدراما الخليجية.

وتحدث الراشد عن أزمته مع النمر خلال لقائه مع الإعلامية فجر السعيد في برنامج ”غبقة فجر“، قائلا: ”عبدالمحسن النمر عنده مشكلة شخصية معايا، في سنة 2007 عملنا مسلسلا اسمه للخطايا ثمن، وسوى رجة كبيرة، والعمل كان بيتكلم عن الزواجات المتعددة ومن بينهم زواج المتعة، واللي وقفوه قناة إم بي سي ومجلس الوزراء، وتحولت بسببه للنيابة“.

وأضاف: ”للمرة الثالثة أقولها لو في أي خطأ للطائفة الشيعية أنا مستعد أعتذر لهم واحد واحد، وفي مرة كان فيه لقاء مع الأخت أروى، وعمل محسن النمر مداخلة علشان يناقشني، فأنا وقتها قلت وأنت مالك اللي يناقشني السلطات المختصة، لكن أنت ليش تناقشني، صحيح أنت من الطايفة لكن مو من حقك تناقشني“.

وتابع: ”محسن النمر حط الموضوع داخله وزعل، وطلع يقول إن نايف الراشد أفسد الدراما الخليجية، وحدد مسلسل شر النفوس“.

وعن أعمال عبد المحسن النمر الذي يتهمه بإفساد الدراما الخليجية قال: ”فيه جمهور يشاهد ويشوف أعماله، أما مسلسل شر النفوس، فأنا راجعت نفسي، ولقيت إن المسلسل الناس محتشمة فيه، ومع بداية شر النفوس الكل هاجمني، وبعدها كل اللي هاجموني سووا بعدها أعمال فيها سحر“.

وكان عبد المحسن النمر قد هاجم نايف الراشد قائلا: ”أقول وعلى مسؤوليتي.. المتسبب في إفساد دراما الخليج هو نايف الراشد، وأدري أنه سيزعل ويشيل علي، لكني لا تعجبني أعماله، خاصة مسلسل شر النفوس“.

وأكد الممثل السعودي احترامه على المستوى الشخصي لنايف الراشد، مشيرا إلى أن رأيه يقتصر على أعماله الفنية فقط.

وقال: ”الله يمسيه بالخير، وعلى المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير، ولكن على مستوى النتيجة أنا أتكلم ما حبيته“.

و“شر النفوس“ مسلسل كويتي عرض على 3 أجزاء أعوام 2008 و 2009، و2010، على شاشة ”mbc“، وأنتجه وألفه وشارك في تمثيله الكويتي نايف الراشد، إضافة لإخراجه الجزء الثالث.