بعد تلميحها باستضافته لها.. علي العلياني يحرج رهف القحطاني

لمحت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، للإعلامي علي العلياني، أن يستضيفها في برنامجه، وذلك خلال حضور حفل إفطار حضرته برفقة مجموعة من المشاهير.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قامت بتصويره رهف القحطاني، موجهة عدستها إلى علي العلياني، وقالت له: ”أهم شي إذا جا وقت تستضيف وحدة مثلي حاول تكون.. ليقاطعها العلياني قائلًا: ”ضبطي السي في وما عليكي“.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن علي العلياني أحرج رهف القحطاني، وبدا ذلك خلال حديثها حيث ردت عليه قائلة ”أضبط السي في؟ يعني نجتهد؟“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، على نطاق واسع، مقطع فيديو ظهرت فيه مشهورة مواقع التواصل السعودية رهف القحطاني في أحد اللقاءات التلفزيونية تتحدث فيه عن عدد زيجاتها للمرة الأولى.

وقالت رهف، إنها تزوجت من قبل مرتين، الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا ثم انفصلت، وتزوجت مرة ثانية عقب زواجها الأول بثلاث سنوات حينما كان عمرها 20 عامًا فقط.

وأشارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي خلال حديثها الذي لا يتعدى بضع ثوان، إلى أن زواجها الأول والثاني كانا برغبتها ولم يرغمها أحد، سواء من عائلتها أو خارجها.

جزء من حديث رهف القحطاني تداولته وتناقلته صفحات ”السوشيال ميديا“ المعنية بأخبار المشاهير، على نطاق واسع؛ ما أثار جدلًا خاصة أن القحطاني التي قالت إنها تزوجت مرتين لم يتجاوز عمرها الـ24 عامًا.

وفي 14مارس/ آذار الماضي، كشفت رهف القحطاني جانبًا من حياتها الزوجية السابقة، قبل انفصالها عن زوجها، والتي أكدت فيها أنها ”لا تخجل من كونها مطلقة؛ لأنها مطلقة على عفة وشرف“.

وحينها اعتبرت رهف القحطاني أن ”أهل زوجها ندموا كثيرًا لخسارتهم إياها بطلاقها“، مشددة على أنها ”صانت زوجها حين كانت على ذمته“، لكنها لم تكشف عن أي زوج تتحدث الأول أو الثاني.

أما عن طلاقها فأوضحت أنها ”انفصلت عن زوجها وهي في سن صغيرة“ وهو ما يرجح حديثها عن زواجها الأول الذي قالت في فيديو لاحق إنها تزوجت للمرة الأولى حينما كان عمرها 17 عامًا فقط.