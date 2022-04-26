أنباء عن حكم لصالح أمل الأنصاري بتغريم مشهورة وسجنها وإغلاق "سنابها" نهائيا

تداولت حسابات إخبارية تعنى بأخبار المشاهير أنباء عن حصول الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري على حكم لصالحها ضد أخرى مشهورة.

وفي تفاصيل الحكم المتداول، فقد تمكنت أمل الأنصاري من الحصول على حكم ضد مشهورة، اكتفت حسابات إخبارية بترميزها بـ(ب، ب)، إذ قضت المحكمة بدفع المشهورة المعنية غرامة قدرها 20 ألف ريال (5400 دولار) وسجنها 15 يوما وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ نهائيا.

واكتفت الأنصاري بالتعليق بمنشور عبر حسابها في ”سناب شات“ ساقت فيه آيات من القرآن الكريم، تدلل على انتصارها على من ظلموها، معلقة ”الحمدلله“ ثلاث مرات.

ورغم عدم ورود اسم غريمة الأنصاري في القضية، إلا أن متابعين أكدوا أنها الفاشينيستا بدور البراهيم، نظرا للخلافات المستمرة بينها وبين بنات الأنصاري.

ولم تعلق بدور البراهيم على الحكم عبر حساباتها في مواقع التواصل، في الوقت الذي لا تزال فيه متفاعلة عبر حسابها في ”سناب شات“.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن سبب القضية والحكم، قال متابعون إن القضية رفعتها أمل الأنصاري بعد خروج بدور البراهيم في مقطع فيديو شككت فيه بجنسيتها وشقيقاتها وهويتهن.

وفي مطلع الشهر الجاري، اضطرت أمل الأنصاري بالفعل لحذف اسم العائلة من حساباتها بعد صدور حكم يثبت عدم نسبها إليها.

وكانت حسابات تداولت حكما يوضح أن عائلة الأنصاري رفعت قضية ضد أمل، وثبت أنها لا تنتسب إليها، وتم البت بحذف اسم العائلة من جميع حساباتها لعدم انتسابها.

ورغم الحكم بعدم ثبوت نسب الأنصاري لأمل، إلا أن شقيقاتها لا زلن يضعن اسم عائلة الأنصاري على حساباتهن؛ ما دفع متابعين لاعتبار القضية شخصية بين أمل وآخرين.

وسبق أن تبادلت أمل وبدور الاتهامات والقذف عبر ”سناب شات“، حيث سبق أن سخرت بدور البراهيم دون أن تذكر أسماء بنات الأنصاري صراحة من طلاق فاطمة الأنصاري ويعقوب بو شهري.

كما ألمحت إلى كذب أمل الأنصاري حين قدمت سيارة هدية لشقيقتها فاطمة بعد انفصالها، لافتة إلى أن ”الغرض هو الاستعراض والشهرة فقط“.

ولم تصمت أمل الأنصاري إزاء التلميحات في حينها، إذ وصفت بدور البراهيم بأنها ”بلا مشاعر ولا كرامة“.

كما عمدت بدور البراهيم في معرض العطور إلى التصوير مع طليق فاطمة الأنصاري، المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، إذ اتهمها متابعون آنذاك بتعمدها مطاردة يعقوب للظهور معه.