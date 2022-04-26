سلمى رشيد: لا خلاف مع أحلام والبعض حاول الإيقاع بيننا

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد، حقيقة خلافها مع زميلتها الإماراتية أحلام، بعد حديث عن رفض الأخيرة، إحياء حفل فني برفقة الأولى، خلال مهرجان فني.

وقالت رشيد، خلال حوارها مع الإعلامية المصرية ياسمين عز، في برنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية ”mbc مصر“، إنها وقّعت عقدا لإحياء حفل فني بمشاركة أحلام، وبعد ذلك اعتذرت منها الجهة المنظمة للحفل، بحجة طلب أحلام ذلك.

وأضافت ”الأمر تسبب في إطلاق البعض لشائعات حول وجود خلاف حاد بيننا، على العكس لأني أقدرها واحترمها وأحمل لها كل الحب والود“.

واستبعدت الفنانة المغربية أن تكون أحلام السبب في اعتذار جهة الإنتاج عن الحفل، معتبرة أنها كانت ”محاولة من البعض للإيقاع بينهما.

ورأت رشيد، أن الاعتذار كان مدفوعا بسبب آخر مجهول، لم تكشفه تلك الجهة.

وأشارت إلى أن الجهة المنظمة، تواصلت معها بعد ذلك أكثر من مرة لإحياء حفلات غنائية، إلا أنها رفضتها جميعاً بسبب ”محاولة الوقيعة“، بينها وبين أحلام.

وأشادت الفنانة المغربية بزميلتها أحلام قائلة ”أحلام فنانة راقية من المستبعد نهائياً أن ترفض غنائها معي. فهي إنسانة تمتلك طيبة وكريمة، قد يصل بها الأمر إلى أن تطعمك بيدها وأنا أحبها كثيراً“.

إلى ذلك، أعربت رشيد، عن انزعاجها لعدم تلقيها مباركات من بعض زملائها الفنانين عندما تطرح أعمالا فنية جديدة وناجحة، على عكس ما تفعله هي معهم عندما يطرحون أعمالا جديدة بمبادرتهم التهاني.

وهاجمت تلك المجموعة من الفنانين بالقول “أنا مش محتاجهم إنهم يباركولي وعندي جمهوري وافي وكافي وبكون تريند بدون أي حد لكن هذه مسألة حب ورد جميل، وأحياناً باتخذ قرار بعدم مبادلتهم التهاني لكني برجع عندما أسمع أغنية تعجبني بالاتصال والتهنئة”.

وحول الجدل الذي تسببت فيه وحملة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة استعراضها ميكروفون مرصع بالألماس أمام الجمهور، أوضحت رشيد، أن “زوجها أهداها إياه من أجل أن تغني به للجمهور“.

واعتبرت أن ”هذه الهدية قيمة وغالية، وفضلت مشاركتها علي السوشيال ميديا للجمهور من الفرحة بها وليس من أجل الاستفزاز”.

وتطرق الحوار إلى قصة تعارفها على زوجها، حيث كشفت أنها تعرفت عليه في إحدى المناسبات وحينها كان عمرها 19 عاماً، ولم يعرف حينها أنها فنانة، وهو الأمر الذي جذبها إليه بشدة، وتوطدت علاقتهما عن طريق إحدى صديقاتها، وعقب التعارف بـ6 أشهر فقط تمت خطبتهما.