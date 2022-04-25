إلهام شاهين: مهاجمو "بطلوع الروح" يؤيدون أفكار داعش

علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الهجوم الذي يتعرض له مسلسل ”بطلوع الروح“ الذي تقوم ببطولته ويعرض خلال السباق الرمضاني الجاري، مشيرة إلى أن من يهاجمون المسلسل ، هم من يؤيدون أفكار تنظيم داعش.

وتعرض مسلسل ”بطلوع الروح“ منذ طرح البوسترات الدعائية له لهجوم من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا له اتهامات بالإساءة للإسلام.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن: ”المسلسل ناجح بحسب أراء النقاد والجمهور أصحاب الفكر المعتدل، أما من يهاجمه فهو دليل واضح أنه خائف من كشف فضائح داعش وتعريتهم أمام من يعتبرونهم أوصياء على الإسلام“ على حد تعبيرها.

وعن الهجوم الذي تعرضت له بسبب شخصيتها قالت الفنانة المصرية: ”أنا معتادة على الهجوم من أتباع جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الجماعات التكفيرية، بسبب مواقفي المعادية لهم منذ أن كان محمد مرسي في الحكم، ولا أهتم لهجومهم، وجسدت شخصية سيدة قيادية في داعش، تتدعي الفضيلة والجهاد وتنتقم من البنات، وهي في الأصل منحلة“.

وأوضحت أنها سعيدة بهذا الهجوم، لأن ذلك يعني ”أنهم استطاعوا أن يوجعوا أصحاب الفكر المتطرف بما يقدموه“، مشيرة إلى أن ما يحدث في المسلسل ”لا يمثل سوى جزء بسيط من جرائم تنظيم داعش الإرهابي“.

وأشارت إلهام شاهين لإلى ان فريق العمل أوشك على الانتهاء من التصوير، فلم يتبق سوي أيام قليلة لإنجاز العمل بكامل مشاهده.

وتعرض أحد أفراد طاقم مسلسل ”بطلوع الروح“، مؤخرا للخطف أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في لبنان.

وكانت الأنباء تتحدث عن تعرض الفنان المصري أحمد السعدني للخطف، ليتبين أن من تعرض للخطف هو أحد الموظفين بالشركة المنتجة للعمل.

وأتى ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت شركة ”صباح إخوان“ المنتجة للمسلسل بيانا رسميا نشرته على تويتر، نفت فيه خطف السعدني، قائلة إنه ”بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني“.

وأكدت الشركة في بيانها أن المخطوف ”هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية“.