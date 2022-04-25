منة عرفة: أنا ومحمود المهدي لم نتطلق رسميا

كشفت الفنانة المصرية منة عرفة أن الطلاق بينها وبين زوجها محمود المهدي لم يقع رسميا، كما انتشر عبر المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنهما منفصليان لكنهما لم يتطلقا حتى الآن.

وأضافت منة عرفة، خلال استضافتها في برنامج ”ضرب نار“ الذي تقدمه داليا فؤاد على قناة القاهرة والناس: ”قبل ما الطلاق بيحصل في حاجات لازم تخلص، وانفصلنا منذ شهر ونصف تقريبا، وكل شيء نصيب، ممكن تكوني مقررة حاجة وبعدها الموضوع يتقلب وتلاقي نفسك في حتة تانية خالص“.

وتابعت منة عرفة خلال اللقاء: ”فيه محاولات كثيرة منه ومن مقربين لكي نعود إلى بعض مجددا، خراب البيوت مش سهل.. إحنا مش بنكره بعض ولا أعداء، في ما بيننا علاقة طيبة واحترام وكل حاجة حلوة، لكن حياتنا مع بعض دي حاجة تخصنا“.

وعن أسباب الانفصال، أشارت منة عرفة إلى أن الانفصال بسبب تصريحاته الإعلامية (لم تذكرها) التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين، مشيرة إلى أنه ليس معنى أنها زوجته أن تكون معه في كل الأعمال التي تشارك فيها.

وأكدت منة عرفة أنها ترفض المشاهد الجريئة، لأنها تريد ذلك، وليس بضغط من زوجها، موضحة أن ”المبدأ واحد، لكن أنا مكنتش بقدم حاجة وبعد ما اتجوزت بقيت محترمة، أنا ضد ده من البداية“، وفق قولها.

وعما قيل حول اقتراب عودتهما لبعضهما، قالت: ”دي حاجة تخصني أنا وهو، هنرجع مش هنرجع في الآخر دي حياتنا إحنا، ربنا يعمل اللي فيه الخير، وبنعيد حساباتنا“.

وكان الممثل الشاب محمود المهدي قد أعلن، قبل شهر ونصف الشهر، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، للمرة الثانية خلال 4 أشهر.

وكتب المهدي عبر خاصية الاستوري في حسابه الشخصي بموقع الصور ومقاطع الفيديو القصيرة ”إنستغرام“: ”تم الانفصال والحمدلله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني“.

وألمح المهدي إلى أن انفصاله له علاقة بأزمته الأخيرة مع الفنانة إلهام شاهين، ونقيب الممثلين أشرف زكي، على خلفية أزمة ”المشاهد الجريئة في السينما“.

وعاد وكتب عبر خاصية الاستوري :“ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا، الحمدلله“.