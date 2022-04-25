بعد تغريدات منسوبة لها.. بطلة "الكبير أوي 6": لا أمتلك حسابا على "تويتر"

وقعت الفنانة الشابة رحمة أحمد بطلة مسلسل ”الكبير أوي 6″، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري، في ورطة بسبب تغريدات نسبت لها عبر موقع ”تويتر“.

وانتشرت مجموعة من التغريدات كتبها حساب يحمل اسم رحمة أحمد، انتقدت خلالها طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين.

وكتبت رحمة أحمد منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قالت فيه: ”يا جماعة أنا ماليش حساب على تويتر ولا هعمل، وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي، ولا تيك توك كمان، وقريب هاخد موقف قانوني“.

وتعرضت رحمة أحمد لانتقادات بعد تداول تغريدات من حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحمل اسمها وصورتها؛ بسبب انتقادها لتهميش الممثلين الصاعدين، ووصفها الجمهور بأنها بدأت تشعر بالغرور بسبب نجاحها في مسلسل ”الكبير أوي 6“.

وكانت الفنانة رحمة أحمد قد أثارت الجدل في الحلقة السادسة من مسلسل ”الكبير أوي 6“ بعد ظهورها بزي الممرضة كنوع من الإثارة لزوجها الكبير (أحمد مكي) في ليلة زفافهما، ما أثار غضب الممرضات المصريات اللاتي اعتبرن المشهد إهانة لهن وتشويها لسمعتهن.

وردت الفنانة الشابة على الاتهامات التي وجهت لها من نقابة التمريض المصرية، والتي تتهمها بالإساءة إلى الممرضات المصريات وإظهارهن بأنهن سيئات السمعة، خلال إحدى مشاهد مسلسل ”الكبير أوي“ في جزئه السادس الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

وكشفت رحمة أحمد سبب عدم ردها على الاتهامات التي وجهت لها قائلة: ”أنا أوضح حاجة، معناه إنها مش واضحة، ولكن المشهد ده واضح بدليل أن الناس كلها ضحكت عليها وده الريأكشن الصح“.

وأضافت رحمة، خلال استضافتها بأحد البرامج الإذاعية: ”دايما بلاحظ لما بروح اكشف في مستشفى الطريقة اللي الممرضات بينادوا بعض بيها، ولما صورت مشهد الممرضة لقيت نفسي بنده زيهم وأقول: يا لبنى فين مريض 307، وبالنسبة لتعليق المحلول فده كان مكتوب على الورق من الأول“.

وأكدت النجمة الشابة احترامها الشديد لمهنة التمريض، مضيفة: ”طبعا دي مهنة تُحترم بشكل كبير جدا، ودي حاجة عظيمة أوي“.

وكانت نقابة التمريض في مصر قد أقامت دعوى قضائية تطالب خلالها بوقف عرض مسلسل ”الكبير أوي 6“؛ بسبب ما اعتبرته إساءة لمهنة التمريض.

وتنازلت النقابة عن البلاغ خلال الأيام الماضية لتنتهي الأزمة.