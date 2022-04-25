مصطفى شعبان: لست ضد فكرة الزواج ولن أكون "الحاج متولي"

كشف الفنان المصري مصطفى شعبان سبب عدم زواجه حتى الآن رغم بلوغه سن 51 عاما، مشيرا إلى أنه ليس ضد فكرة الزواج لكن كل شيء نصيب، على حد تعبيره.

وأضاف مصطفى شعبان، خلال استضافته الليلة في برنامج ”حبر سري“ الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم عبر شاشة القاهرة والناس المصرية، مجيبا على سؤالها حول عدم إقباله على الزواج حتى الآن قائلا: ”نصيب، يمكن لسه محصلش نصيب، لكن مش ضد فكرة الزواج ولا حاجة“.

وتابع شعبان أن ”العزوبية لها جوانب جميلة وجوانب وحشة، بس أنا مش شاغل بالي، مش بدور على حاجة، لكن لو لقيت حاجة أنا موافق، أنا بقرأ شائعات كتير حول ارتباطي مع أي فنانة بمثل معاها، بس عادي ومبقاش بيشغلني ده ومتقبل ده“.

وحينما سألته مقدمة البرنامج عن إمكانية زواجه من 4 سيدات في منزل واحد كما فعل الفنان نور الشريف في مسلسله الشهير الذي شارك فيه مصطفى شعبان ”عائلة الحاج متولي“، أكد شعبان: ”مستحيل.. ولا في 4 بيوت“.

وحول حقيقة خلافه مع الفنان أحمد السقا بسبب فيلم ”ترانيم إبليس“ الذي كان من المقرر أن يشتركا في بطولته، والتي انتشرت خلال الشهور الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مصطفى شعبان أنها عارية من الصحة، قائلا إن ”المشروع كان قائما فعلا وحضرنا عليه بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته؛ لأنه في موافقات من جهات كثيرة، وليس بسبب خلاف بيني وبين السقا كما أشيع“.

وأكد مصطفى شعبان: ”مفيش أي خلاف بيني وبين أحمد السقا، والزيارات متبادلة بيننا حتى قبل أيام قليلة، يمكن أيام فيلم مافيا كان في حساسية شوية بيننا، وحصل تسخين بيننا من بعض الإعلاميين ولكن الموضوع اتكشف بسهولة، وإحنا متحمسين لفيلم ترانيم إبليس“.

وحول الهجوم الذي تعرض له مسلسل ”ملوك الجدعنة“ الذي قدمه في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمشاركة مواطنه الفنان عمرو سعد، قال شعبان إن ”المسلسل مكنش فيه ألفاظ جريئة أو حاجة تضايق وممكن الواحد يستعرض فقط“.

وأضاف: ”إحنا بقينا حساسين قوي تجاه أي حاجة غريبة وبقينا متسرعين في الحكم والنقد وأنا وعمرو سعد محترفان جدا“.

وتابع أن ”كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة كانت ممتازة لأن أنا وعمرو سعد نعرف بعضنا من أيام المخرج الراحل يوسف شاهين، وكان سهل نشتغل مع بعض لأن مدرستنا واحدة“.