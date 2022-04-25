عدنان أبو الشامات ينتقد رابعة الزيات بسبب برنامجها

هاجم الفنان السوري عدنان أبو الشامات الإعلامية رابعة الزيات؛ بسبب الأسئلة التي تطرحها على ضيوفها ببرنامج ”شو القصة“، والتي توقعهم في مواجهة من وصفهم بـ ”المتزمتين والمتعصبين“.

وكانت الإعلامية رابعة الزيات قد تعرضت لهجوم بسبب حلقتها مع الفنان السوري فايز قزق، والفنانة سلاف فواخرجي؛ بسبب طرح أسئلة عن الآخرة، وتم اتهامها بالترويج للإلحاد والكفر.

وكتب عدنان أبو الشامات منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”الإعلامية رابعة الزيات تطرح أسئلة إشكالية مفخخة على ضيوفها عن سابق إصرار وتصميم، والضيوف يردون بعفوية وصراحة“.

وتابع أبو الشامات: ”تضعهم في مواجهة بعض المتزمتين والمتعصبين والمقولبين، الذين لا يقبلون رأيًا آخر أو فكرًا خارجًا عن صندوق أفكارهم الثابتة والمحنطة“.

وكانت رابعة الزيات قد أثارت الجدل مؤخرا خلال حلقتها مع الفنان فايز قزق، وذلك بسبب سؤاله عن البعث بعد الموت.

وأجاب قزق على سؤال رابعة قائلا: ”لا أخاف الموت، ولا توجد حياة بعد الموت، ما حدا رجع لحتى يأكد لنا، أنا ممكن أفكر إن نهايتي هي التحلل وانتهى الأمر“.

وتابع الفنان السوري: ”أنا أعتبر أني بدأت في ظلمة وسأنتهي في ظلمة، وأنا النقطة البيضاء التي أحياها الآن، علي أن أحياها بسلام بيني وبين نفسي ومع الآخرين إن أمكن“.

لتتلقى بعدها موجة من الانتقادات التي وصلت إلى اتهامها بالترويج للفكر الإلحادي.

وليست حلقة فايز قزق الأولى التي تثير فيها ”الزيات“ الجدل بأسئلتها، فقبل أيام أثارت الجدل ذاته بسبب طرح نفس السؤال على الفنانة سلاف فواخرجي.

وقالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إنه لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، موضحة أن: ”الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا توجد نار“.

وأضافت: “الله يريد أن يكون الشخص مؤمن ويتعامل بأخلاق حميدة وصفات جيدة، ولم يأمر بالذهاب سواء للمسجد أو الكنيسة أو المعبد”.

وكشفت الفنانة السورية أنه ”ليس لها دين محدد، وأنها تؤمن بجميع الأديان السماوية، مؤكدة احترامها لكافة المعتقدات بما في ذلك البوذية“.

وأضافت فواخرجي: ”أمي واحنا صغار كانت تقول أي حد يسألكم ما دينكم؟.. قولوا: أنا سوري أو أنا سورية.. كانت تاخدنا على الكنيسة وتاخدنا على الجامع وتقول إن جميعها بيوت الله“.

وأكدت على انتمائها فقط لبلدها سوريا، إذ قالت: ”أنا تعلمت من صغري إني بنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وأديانه وبكل أحواله.. أنا بعيّد مع الكل وبحب عيد أي طائفة أو ديانة موجودة في سوريا، بعيد معاهم وبحتفل”.

وشددت الفنانة السورية على أنها تحترم كافة الأديان، وتعتقد بالجميع، قائلة: “فلي من كل طائفة وكل دين.. وأحترم كل دين طالما في أخلاق”.