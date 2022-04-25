بعد أن أبدى إعجابه الشديد بها.. نضال الأحمدية ترد على طوني خليفة

ردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على تصريحات مواطنها الإعلامي طوني خليفة، والتي كشف خلالها عن إعجابه الشديد بها، لكنه إعجاب من طرف واحد.

وأعلن طوني خليفة، أمس، أنه معجب للغاية بـ“نضال الأحمدية“، لكنه إعجاب من طرف واحد، كاشفا عن خلاف شديد بينهما.

ونشرت نضال الأحمدية تصريحات طوني خليفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”ولا أهضم من الغالي طوني خليفة الصادق والطيب والله يسعدو مع زوجته المحامية والأم وبنت العيلي والأصول وما حدث كان قبل زواجه وبعد طلاقي“.

وتحدث الإعلامي اللبناني، أمس الأحد، خلال استضافته ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر قناة النهار المصرية، عن خلافه مع الإعلامية نضال الأحمدية، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما كبير، رغم إعجابه الشديد بها، ومؤكدًا أنه إعجاب من طرف واحد.

وروى واقعة غضب بسببها من الأحمدية، قائلًا: ”كنا في قبرص، وقلت لها أنا معجب بيكي.. قالتلي تطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت آه، ودخلت بيتها، وفوجئت بأشخاص في غرفتها، واتضح أنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال“.

وكشف الإعلامي اللبناني، طوني خليفة في تصريحاته، يوم أمس، حقيقة خلافه مع مواطنه الإعلامي نيشان بسبب مقلب الفنان رامز جلال، قائلًا: ”لا أعرف رامز جلال ولم يعرض علي أن أشارك في برنامجه (رامز واكل الجو) للمساعدة في الإيقاع بالنجوم بديلًا لنيشان، وبالتأكيد ليس طموحي بالحياة أن أقدم مقدمات لبرامج المقالب“.

وأضاف: ”تقابلت مع نيشان وأخبرته بأنه يجب أن يعلم الخطأ الذي فعله معي، فهي ليست غلطة مهنية“.

وأكد أن مقالب رامز جلال مفبركة، قائلًا: ”بعد تلك الأزمة التي حدثت معي تحدثت في فيديو، واتصلت بعدد من الفنانين الذين كانوا سيقعون بنفس فخ المشاركة ببرنامج نيشان، وأخبرتهم بأنها مقالب لرامز جلال، وتفاجأت بالرغم من ذلك بظهورهم في البرنامج، وعلمت أنهم طلبوا زيادة أجرهم بعد علمهم بالمقلب“.

جدير بالذكر أن الإعلامية نضال الأحمدية من الإعلاميات المثيرات للجدل، التي دائما ما تشعل أزمات بين الفنانين، آخرها أزمة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب.