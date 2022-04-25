بعد اعتزاله الفن.. أدهم النابلسي يرتل القرآن الكريم بصوته (فيديو)

حرص المغني الأردني المعتزل أدهم النابلسي، على مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء تسجيل القرآن الكريم بصوته.

ونشر أدهم النابلسي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، يظهر خلاله وهو يرتل آية من سورة الزمر بصوته؛ مما نال إعجاب متابعية بسبب جمال صوته في تلاوة القرآن الكريم.

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وحصل الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد ختم قراءته مؤخرا، في أحد المساجد بالأردن.

وذكرت إذاعة ”حسنى“ الأردنية، عبر حسابها على تويتر، أن أدهم النابلسي ”أنهى الإجازة في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، في مسجد أبو عيشة في العاصمة عمَّان“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النابلسي وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم في أحد المساجد.

كما تداول ناشطون آخرون، صورا لأدهم النابلسي، وهو يحمل درع تكريم له بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه أدهم النابلسي وهو يؤم المصلين في أحد مساجد الأردن.

وأعلن أدهم النابلسي اعتزاله الفن في نهاية العام الماضي، وتفرغه للعبادة بهدف إرضاء الله، وقام بحذف جميع أغنياته من على قناته على اليوتيوب.

وقال النابلسي في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر ؟.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وأضاف: ”ليست مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة، وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وقال: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة“.

وانقسم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار النابلسي، فيما طالبه عدد من متابعيه بتسجيل القرآن بصوته الجميل.