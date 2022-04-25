"الاختيار 3".. تسريب جديد لمرسي والشاطر بتهديد نجيب ساويرس وأحمد بهجت

كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل ”الاختيار 3″، تسريبا جديدا تضمن محاولات المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إرهاب بعض رجال الأعمال المعارضين لنظام حكم الجماعة أثناء فترة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتضمن التسريب، طلب الشاطر لبعض كبار المسؤولين أثناء جلوس مرسي بجواره، تحريك قضايا تتعلق برجلي الأعمال نجيب ساويرس، والراحل الدكتور أحمد بهجت، صاحب فضائية دريم، وبعض المشاريع السكنية.

وأعرب الشاطر في التسجيل المسرب عن غضبه من بعض رجال الأعمال، والأذرع السياسية والإعلامية المملوكة لهم، متهماً ساويرس وبهجت بهدم البلاد.

وقال الشاطر في التسريب: ”أنا مش بطلب من حضرتك دلوقتي.. هاته حاكمه عشان ربما سياسيًا ودوليًا الكلام مع واحد زي ساويرس أو بتاع هيتغير بطريقة تانية.. إنما أنا عليّ أخلي الجهات القضائية بس تبدأ تستدعي“.

واستكمل الشاطر حديثه: ”نبدأ نحرك القضية من طرف خفي.. أحمد بهجت عليه أكثر من 4 مليارات جنيه في البنك الأهلي.. واخد بال حضرتك، ما هو موجود مش معقول أنا أسيبه يحول قناته لشغل الهد في البلد، برضه مبقولش أعدمه ولا أعمل أي حاجة فيه لا أنا واقعي في حلولي وكل حاجة“.

واختتم الشاطر ”أنا مش صدامي.. بمنتهى البساطة أنا أحقق، أبدأ بس أخلي البنك يقول أنت خلاص مدفعتش ومعادك فات فإحنا مضطرين نحط إيدينا على ممتلكاته وعلى القناة وعلى وعلى..“.

ويكشف التسريب محاولات الجماعة لمواجهة هجوم المعارضين، فيما كشفت بعض مشاهد الحلقة عن كواليس اللقاء الذي جمع الرئيس الراحل محمد مرسي، والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لوضع بعض الحلول الخاصة بحالة التأزم السياسي بين الإخوان والقوى المعارضة، ورفض مرسي التخلي عن الجماعة، والعمل رئيساً لكل المصريين.

يذكر أن مسلسل الاختيار يعرض للعام الثالث على التوالي بعنوان ”الاختيار3-القرار“، حيث يتضمن المسلسل توثيق الأحداث التي شهدتها مصر قبل وبعد تولي جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي السلطة، والأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد، وتدور أحداث العرض الحالي حول أجواء ما قبل ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام مرسي.