بعد خلاف دام لسنوات.. طارق العلي يعتذر لحياة الفهد وحسن البلام (فيديو)

قدَّم الفنان الكويتي طارق العلي اعتذارًا صريحًا للفنانة حياة الفهد، والفنان حسن البلام، طالبًا منهما أن يتقبلا اعتذاره، ويقوما بفتح صفحة جديدة معه.

وكان خلاف كبير قد اشتعل بين طارق العلي، وحياة الفهد، وحسن البلام، منذ بضع سنوات، على خلفية الهجوم الذي شنه ”العلي“ على المعهد العالي للفنون المسرحية لاتخاذه قرارًا بمنع الطلاب من التمثيل، فيما دافعت الفنانة ”الفهد“ عن القرار، الأمر الذي أثار حفيظة ”العلي“ وتطور الخلاف بينهما.

وقال ”العلي“ خلال استضافته في برنامج ”غبقة الفجر“ الذي تقدمه الإعلامية الكويتية فجر السعيد: ”أريد أن أقدم اعتذارًا للفنانة حياة الفهد، خاصة أنها فنانة ذات قيمة كبيرة“، ووجه رسالة لحياة الفهد قال فيها: ”حياة الفهد، أنت تاج على رأسي، ولو زعلتك في يوم ما حقك على رأسي..أنت رمز من رموز الفن الكويتي..سكري أُذنيك واسمعيني أنا“.

كما قدم ”العلي“ الاعتذار لزميله الفنان حسن البلام، قائلًا: ”حسن البلام، اليوم، أنت أخويا، وأنا أستمتع بالوقوف جانبك لأنك فنان كبير، خلينا نختلف في الآراء، لكن أنت شخص أحبه“.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى الذي يعتذر فيها ”العلي“ لحياة الفهد، ففي العام 2018، ظهر ”العلي“ في مقطع فيديو موثق مع رئيس غرفة المسرح العربي، مقدمًا اعتذارًا له، كما اعتذر فيه للفنانة حياة الفهد، على خلفية أزمة جديدة نشبت بينهما إثر تسريب مقطع صوتي (تمت نسبته لطارق العلي) يسيء فيه لحياة الفهد وابنتها.

وعلّق الفنان ”العلي“ آنذاك بالمقطع: ”حتى الأستاذة حياة الفهد لها كل التقدير والاحترام، ولا يمكن في يوم من الأيام أن أغلط عليها، لها كل التقدير والمحبة، بس ابعدوا هالفتن عنها“، مكتفيًا بالاعتذار دون أن يتطرق للمقطع الصوتي المسرب.

وكانت الأزمة بين الفنانين ”العلي“ و ”الفهد“ قد ازدادت حدتها، على خلفية تسريب المقطع الصوتي.

ودفع التسجيل المسرب، بالفنانة ”الفهد“، إلى التقدم بدعوى أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في الكويت ضد الفنان ”العلي“، تتهمه فيه بالإساءة، وإطلاق عبارات عنصرية بحقها وحق ابنتها.

بدوره، رفع ”العلي“ دعاوى على المسيئين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بتلفيق التهم له.