فايز قزق يثير جدلا واسعا: "لا حياة أخرى بعد الموت"

أثار الفنان السوري فايز قزق، جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد تصريح له اعتبر فيه أنه لا يوجد حياة أخرى بعد الموت.

وأضاف قزق خلال استضافته ببرنامج ”شو القصة“ الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: ”لا أخاف الموت، ولا يوجد حياة بعد الموت، ما حدا رجع لحتى يأكد لنا، أنا ممكن أفكر إن نهايتي هي التحلل وانتهى الأمر“.

وتابع الفنان السوري: ”أنا أعتبر أني بدأت في ظلمة وسأنتهي في ظلمة، وأنا النقطة البيضاء التي أحياها الآن، علي أن أحياها بسلام بيني وبين نفسي ومع الآخرين إن أمكن“.

وتعرض فايز قزق لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته هذه.

وكتب مغرد يدعى مصطفى المحمود: ”اللي خلقك أول مرة يا فايز قزق أسهل عليه إنو يرجعك حي بعد الموت“.

وكتب مغرد آخر: ”مو ضروري يقتنع بوجود حياة بعد الموت.. والبعض حتى لو عاد لهم ميت وأقسم لهم بوجود حياة بعد الموت ما صدقوه“.

وكتب مغرد ثالث: ”فيه كلام الله في القرآن يؤكد وجود حياة بعد الموت وتكون إما في الجنة أو في النار“.

وتأتي تصريحات فايز قزق، المثيرة للجدل، بعد فترة قصيرة من تصريحات مواطنته الفنانة سلاف فواخرجي خلال استضافتها في البرنامج ذاته، والتي أنكرت خلالها وجود عقاب بالآخرة.

وقالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إنه لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، موضحة أن ”الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار“.

وأضافت فواخرجي أن ”الله يريد أن يكون الشخص مؤمن ويتعامل بأخلاق حميدة وصفات جيدة، ولم يأمر بالذهاب سواء للمسجد أو الكنيسة أو المعبد“.

وكشفت الفنانة السورية أنه ”ليس لها دين محدد، وأنها تؤمن بجميع الأديان السماوية“، مؤكدة ”احترامها لكافة المعتقدات بما في ذلك البوذية“.

وأضافت فواخرجي: ”أمي واحنا صغار كانت تقول أي حد يسألكم ما دينكم؟.. قولوا: أنا سوري أو أنا سورية.. كانت تاخدنا على الكنيسة وتاخدنا على الجامع وتقول إنها جميعها بيوت الله“.