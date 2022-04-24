بسبب مسلسل "فاتن أمل حربي".. مطالبات بالحفاظ على صورة الأزهر

طالب رئيس اتحاد المنتجين العرب، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، إبراهيم أبو ذكري، بالحفاظ على صورة الأزهر بعد أن دمرها الإرهابيون.

يأتي ذلك بعد أن أثار مسلسل ”فاتن أمل حربي“، جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة، من وجهة نظر الأزهر.

وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: ”إلى السادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية… نعلم أنكم سادة الإنتاج الفني بكل أنواعه، لكن أتمنى أن تعرض النصوص التي يظهر بها ممثلون بالملابس الأزهرية على الأزهر الشريف، لأخذ الرأي الأخير حفاظا على هذه الواجهة المصرية الدينية، والتي نعتبرها آخر أمل لنا في الحفاظ على هويتنا الأساسية، بعد أن دمر الإرهابيون صورة الإسلام والمسلمين، والتي نجلها ونحترمها متوارثينها من أجدادنا العظماء“.

وكان مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف، قد أصدر بيانا شديد اللهجة هاجم خلاله المسلسل المصري ”فاتن أمل حربي“، محذرا من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.

وقال مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف في بيانه الذي أصدره مؤخرا إن ”تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة- تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله“.

وأضاف الأزهر في بيانه: ”لا كهنوتية في الإسلام، ولم يدَّعِ أحد من الأئمة والفقهاء العِصمة لنفسه على مرِّ العصور، بل كلهم بيَّن ما رآه حقًّا وَفق أدوات العلم ومعايير التخصُّص على وجه الإيضاح، لا الإلزام، ونسبة هذه الأوصاف الشائنة للعلماء تدليسٌ، ووصِاية، وخلطٌ مُتعمَّد؛ يهدف إلى تشويههم، وإسقاط مكانتهم ومقامهم، كما يهدف إلى تشويه مفاهيم الدين الحنيف، وتفريغه من مُحتواه“.

وأكد مركز الفتوى بالأزهر، أن ”الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتحريف معانيها عمّا وُضِعت له عمدًا، وعَرْض تفسيرات خاطئة لها على أنها صحيحة بهدف إثارة الجدل؛ جريمة كُبرى بكل معايير الدين والعلم والمهنية، وتَنكّرٌ صارخ للمُسلَّمات“ .

وشدد الأزهر على أن ”السُّنة النّبويّة الصّحيحة ثاني مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي التطبيق العملي له، وأُولَى أدوات فهمه واستنباط أحكامه، التي دلَّ القرآن على اعتبارها وحيًا إلهيًّا من قول سيدنا رسول الله ﷺ وفعله وتقريراته، ومحاولة تهميشها وتنحيتها؛ محاولةٌ لهدم عِماد من عُمُد الدين، واعتداءٌ مرفوض على مكانة صاحب السُّنة سيدنا ومولانا محمد“.

ويسلط المسلسل المصري ”فاتن أمل حربي“ الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري، الضوء على قانون الأحوال الشخصية في مصر.