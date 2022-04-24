محكمة مصرية ترفض دعوى وقف مسلسل "سوتس بالعربي"

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، دعوى تقدمت بها شركة ملابس تطالب بوقف مسلسل ”سوتس بالعربي“؛ بسبب عدم التزام منتج المسلسل بسداد مستحقات مالية بذمته لشركة الملابس.

وفي التفاصيل، قضت محكمة القضاء الإداري المصري برئاسة المستشار فتحي توفيق برفض الدعوى المقدمة من إحدى شركات تصنيع الملابس ضد طارق الجنايني منتج مسلسل ”سوتس بالعربي“، والتي طالبت فيها بوقف المسلسل؛ بسبب عدم سداد الأخير ثمن الملابس التي استخدمها الفنانون بالمسلسل.

وكانت شركة ”أورانج سكوير“ للأزياء الرجالية قد أقامت، دعوى قضائية ضد المنتج المصري طارق الجنايني، منتج مسلسل ”سوتس بالعربي“؛ تتهمه فيها بعدم سداد ثمن ”البدل“ التي تم استخدامها في المسلسل، والتي يبلغ ثمنها أكثر من 146 ألف دولار.

وأصدر كمال شعيب محامي الشركة بيانا صحفيا نشره عبر صفحة الشركة الرسمية على ”فيسبوك“، أعلن فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة ”تي فيجن“ للإنتاج الإعلامي، والتي يمثلها طارق الجنايني منتج مسلسل ”سوتس بالعربي“.

وقال كمال شعيب: ”حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق العمل دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل التي يبلغ ثمنها 2.7 مليون جنيه مصري.

في المقابل، ردت شركة ”تي فيجن“، ببيان على اتهامات شركة ”أورانج سكوير“.

وقالت الشركة في البيان، إنها تفاجأت بالأنباء المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق المسلسل الذي حقق شهرة واسعة ونسبة مشاهدات عالية، متهمة شركة أورانج سكوير بالتعمد في خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور.

وأضاف البيان: ”يهم الشركة أن تؤكد أنها غير مدينة لأحد وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار 20 عاما تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية“.

وتوعدت الشركة في بيانها برفع دعوى قضائية بـ“السب والقذف المتعمد“ والمطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه لما لحق بها من ”أضرار فنية وأدبية“.

يشار إلى أن مسلسل ”سوتس بالعربي“ مأخوذ عن ”فورمات“ أجنبي شهير يحمل اسم ”Suits“، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه.

ودارت أحداث النسخة الأصلية من المسلسل ”Suits“، حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.