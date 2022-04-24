عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة ويعود إلى المستشفى‎

تعرض الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لانتكاسة صحية، عاد على إثرها إلى المستشفى بعد أن كان قد غادرها منذ يومين.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد غادر مستشفى الجلاء العسكري في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، وعاد إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية.

ونشرت الدكتورة مي نجلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على ”إنستغرام“: «ادعوا لبابا رجع المستشفى“.

وأصدر الموسيقار أحمد أبو زهرة بيانا صحفيا اعتذر خلاله للصحفيين والإعلاميين على عدم استطاعته الرد على الهاتف، مؤكدا أن والده بالفعل عاد إلى المستشفى.

وقال نجل الفنان أحمد أبو زهرة في بيانه: ”نحن أسرة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج والمواقع أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى حالته الطبيعية“.

وأضاف: ”أتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو بإخوتي ولم نستطع الرد عليه“.

وتابع: ”بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم“.

وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (88 عامًا) قد خضع مساء السبت 9 نيسان/أبريل الجاري، لعملية جراحية ناجحة في منطقة الحوض، حيث كان يعاني من كسر في الحوض الأيمن بسبب سقوطه في حمام منزله في آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، نقل إلى أحد مستشفيات محافظة الجيزة المصرية في الـ25 من آذار/مارس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية وحجز داخل غرفة العناية المركزة.

وحسب تصريحات سابقة لنجله، تعرض الفنان لعدم الاهتمام والإهمال في المستشفى؛ ما أدى إلى تأخر الحالة وتفاقمها، إضافة إلى إصابته بميكروب في المعدة لم يكن مصابا به عند دخوله المستشفى، مؤكدا أنه اتفق مع أشقائه على نقل والدهم إلى مستشفى آخر.

وفي 28 آذار/مارس الماضي، ناشد أحمد عبدالرحمن أبو زهرة السلطات المصرية بضرورة التدخل ونقل والده، لينتقل في اليوم نفسه إلى مستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة في العاصمة القاهرة، لكن تأخر موعد العملية أكثر من مرة لعدم استقرار الحالة الصحية، وعدم تحملها للتخدير والبنج نتيجة عدم استقرار الوعي.

ويعد أبو زهرة من أبرز وجوه الدراما والسينما والمسرح في مصر، إذ شارك في عشرات الأعمال التي لاقت صدى محببا لدى الجمهور.