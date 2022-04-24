فرح الصراف تكشف سر الصفعة القوية في "من شارع الهرم إلى" (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية فرح الصراف سر الصفعة القوية التي أثارت جدلا واسعا بين متابعي مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، في مشهد جمعها بالفنان ناصر الدوسري.

وخلال هذا المشهد ظهر ناصر الدوسري، الذي يقدم شخصية معن، وهو يقوم بتوجيه صفعة على وجه نوف أو فرح الصراف، وذلك بعد شجار بينهما، وهو ما جعل فرح تقوم على الفور برد الصفعة له وضربه بشكل عام، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول ما إذا كانت تلك الصفعات حقيقية أم لا.

وقالت الصراف إن ناصر كان قد اتفق معها على أن يقوم بضربها بشكل تمثيلي بطريقة تبدو وكأن الصفعة حقيقية، إلا أنها مع بداية المشهد فوجئت بأنه يقوم بضربها بشكل حقيقي.

وأضافت خلال مقطع فيديو أنها صدمت بسبب ما فعله ناصر معها وهو ما جعلها تقوم برد الصفعة له بالمشهد.

وتابعت: “ناصر قال لي فرح ما راح أضربك، في حركة بس تحطين يدك على بلوزتي راح تخفف من حدة الطقة، ومع بداية المشهد فوجئت بناصر يضربني”.

وقالت: “الموضوع كان عفوي ومن صدمتي للكف أنا كسرته، أنا آسفة ناصر، احتريت أنت قلت لي مارح تطقني صدق، وفجأة يجيني طراق من حيث لا أحتسب، فانهرت وجننت عليه بس المشهد طلع صدق”، مشيرة إلى أنها سعدت لأن المشهد ظهر بشكل حقيقي في النهاية.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد علقت في وقت سابق، على الجدل الدائر منذ أيام بشأن مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، الذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان، وأثار استياء نواب ومتابعين كويتيين بسبب تطرقه لقضايا ”حساسة ومثيرة“ اعتبر كويتيون أنها ”تسيء“ إليهم.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد: ”اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث من قبل إحدى المحطات، من إنتاج شركة غير كويتية، ولم يتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج الكويت“.

وأضافت الناطقة الرسمية في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن ”وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين طلب التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل الكويت“.

والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة (Eagle Films Production) للمنتج اللبناني جمال سنان، ويشارك فيه نخبة من الفنانين من عدة جنسيات عربية، منهم: هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، مرام، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، أحمد إيراج، ليلى عبدالله، نور الشيخ، فرح الصراف، والسورية روعة السعدي، وغيرهم.

وتدور أحداث العمل حول أسرة الدكتورة عبلة (هدى حسين)، وما يدور داخل هذه الأسرة المكونة من أطباء (هم أبناؤها)، تتباين طباعهم وتفاصيل حياتهم.

وتبدأ قصة العمل بدخول راقصة إلى هذا المنزل محاولة فرض قوانينها وسيطرتها على هذه الأسرة، لتتوالى الأحداث في طابع اجتماعي مشوق.