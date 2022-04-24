عبدالإله السناني: هددت بالقتل بسبب "دعاة على أبواب جهنم"

كشف الفنان السعودي عبدالإله السناني، عن تعرضه للتهديد بـ القتل“ بسبب مسلسل ”دعاة على أبواب جهنم“، والذي شارك فيه، فيما أعلن عن حجم ثروته التي جمعها طيلة مشواره ومسيرته الفنية الطويلة.

وقال عبدالإله السناني، في حواره مع مواطنه علي العلياني عبر برنامج ”مراحل“، إن ”ثروته عقارات وغيرها ولا يملك أموالا ”كاش“، وذلك بناء على نصيحة والده“.

وحول أجره عن بعض الأعمال الفنية التي قدمها، من بينها بالتحديد المسلسل السعودي ”العاصوف“، أجاب الفنان السناني، بانه ”كان يحصل على ما يقارب من 70 ألف ريال قيمة التصوير في الساعة“.

وأشار الممثل السعودي، إلى أن إجمالي قيمة أجره في مسلسل ”العاصوف“ خلال ثلاثة الأجزاء، مليون و260 ألف ريال سعودي، بواقع 420 ألف ريال في الجزء الواحد.

أما عن أجره في مسلسل ”الزاهرية“ الذي يعرض في رمضان الحالي، قال السناني: ”أولا أنا سعيد أني قدمت عملا جيدا لهيئة الترفيه في المملكة، وهذا أهم بالنسبة لي من المقابل المالي“.

وقال ”عند عرض العمل، لم انظر إلى أي ماديات، خاصة وأن المسلسل من هيئة الترفيه، فكان الأهم بالنسبة لي قبولي للعمل“، مشيرا إلى أنه عندما طرح المبلغ عليه برغم أنه جاء أقل من توقعاته إلا أنه لم يعارض نهائيا لحبه للعمل.

وأضاف بأن ”المبلغ الذي تقاضاه نظير مشاركته في المسلسل، كان في حدود 420 ألف ريال سعودي“، مؤكدا أن المسلسل ”كان بمثابة بوابة العودة للتلفزيون السعودي الذي قدمه للجمهور عند بدايته، فضلا عن إدراكه لأهمية العمل“.

وخلال الحوار، تطرق الحديث لمشاركته في المسلسل العربي ”دعاة على أبواب جهنم“، والذي أشار إلى أنه بسبب مشاركته في هذا المسلسل ”تعرض لتهديدات بالقتل من قبل الجماعات الإرهابية“، خاصة أن المسلسل كان يتحدث عن الإرهاب.

وكشف السناني، تفاصيل رسالة التهديد التي وصلته، معتبرا أنها رسالة مزعجة، خاصة أن مفرداتها كانت جديدة عليه، قائلا ”المسلسل كان يعرض على 7 محطات فضائية عربية في شهر رمضان، ووصلتني رسالة تهديد غريبة تقول: سنجعلك قربانا لهذا الشهر“.

وتابع ”هذا المصطلح لم يكن موجودا في السعودية، ما يؤكد أن رسالة المسلسل قد وصلت، وتأكدت من أهميته وتميزه“.