زهور سعود تثير الجدل بتوثيق طلاقها في مقطع فيديو

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، زهرة سعود، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها لحظة انفصالها عن زوجها في مقطع فيديو.

ووثقت زهور سعود، لحظة طلاقها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وعلقت بالقول: ”أعلن رسمي انفصالي عن أبو سعود“ وتابعت:“يمه ما صدقتها حتى سمعت طالق ما أقوى الكلمة“.

وأشارت زهرة سعود في عبارة دونتها على مقطع الفيديو الذي وثق لحظة طلاقها، إلى أنها هي من طلبت الطلاق من زوجها، مؤكدة أنها ”لم تر من زوجها سوى كل خير، بحسب قولها.

عقب نشر الفيديو، أعادت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر الفيديو مرة ثانية، ليتداول على نطاق واسع.

واعتبر ناشطون أن تصرف المشهورة السعودية بسبب ما وصفوه بـ“مرض الشهرة” لاستعراض أمور خاصة ولحظات ليس مكانها مواقع التواصل، فيما رأى آخرون أن الطلاق ليس حقيقياً وهدفه زيادة المتابعين.

وهاجم حساب على موقع “تويتر” زهور سعود، بسبب استعراض حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول ”اي والله مانكذب ولا ننشر غسيلنا وعندنا عيال وبكره الناس تعايرهم ابوكم مسجون وامكم تتطلق وتحط صوره طليقها وعبارات فقد وحب وعمامكم ماادري شفيهم ومحتواي صرع ونزاع على عيالي وصوره طلاقي اخر بوست وووووع شي يفشششششل الله يعينهم وكل هذاااااا علشان الريال!!!!!“.

فيما استهجن حساب باسم “سبحان الله” ما أقدمت عليه زهور سعود بالقول: ”اي كبر بالموضوع ان ابغض الحلال عند الله الطلاق،،وهي تطلقت وماشافت من الرجال الا كل خير ،،صبرت عليه طول هالسنوات وهو بالسجن وعياله يدورنه وتبكبك وابثرت امنا فيه ويوم طلع تطلقت طيب ع الاقل فكري بالصغار اللي ماعرفو ابوهم ولا عاشو معه الا تحمل وتجيب عيال هو بالسجن“ .

وشبّه حساب باسم ”ماجد“ ما أقدمت عليه زهور سعود بأنه حلقة من مسلسل تنتظر المشاهدين قائلا: ”وانتهى مسلسل #زهور_سعود الجزء الاول نلقاكم في جزء اخر شكراً لكم“.

وانتقد حساب بسام ”ن“ ما أقدمت عليه زهور سعود باقول ”#زهور_سعود ليش التصوير ؟ وش مصلحة الناس فيني اوثق لهم اموري الخاصه ! اللي بينها وبين زوجها الافضل يبقى بينهم ماله داعي النشر والتوثيق“.

فيما دافع حساب باسم ”ريفان“ عن زهور سعود قائلا ”#زهور_سعود مجرد ماشفت الهاشتاق تضايقت البنت ماضرت احد تحملت شي ماتحملتوه ولا عشتو معها عشان تتكلمون خافو ربكم احترمو الشهر عالاقل الى متى اشوف ناس تسبها وهم ما يعرفونها زين ولا عاشو معها عشان يحكمون عليها خلو عندكم حسن ظن بعدين تكلمو وادعولها حنا في ايام فضيله ورحمه“.