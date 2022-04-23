وائل جسار: شائعة ارتباطي بفنانة إسرائيلية مضحكة للغاية

نفى الفنان اللبناني وائل جسار ما تردد مؤخرًا بشأن علاقته بفنانة إسرائيلية، موضحًا أن الهدف من تلك الشائعة هو إلحاق الضرر به ”عمليًا ووطنيًا“؛ بسبب شعبيته الكبيرة في الوطن العربي، على حد تعبيره.

وترددت شائعات خلال الأيام الماضية على نطاق واسع حول وجود علاقة غرامية تجمع بين جسار وفنانة إسرائيلية، وهو الأمر الذي عرضه لهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بـ“الخيانة“.

وقال جسار، خلال استضافته الليلة في برنامج ”حبر سري“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسما إبراهيم، عبر شاشة القاهرة والناس المصرية: ”سمعت بشائعة ارتباطي بفنانة إسرائيلية، وهذه شائعة مضحكة للغاية، وليس لها أي أساس من الصحة، ولا أعلم عنها أي شيء“.

وأضاف: ”على من يروج لشائعة علاقتي بفنانة إسرائيلية أن يقدموا دليلا أو حتى نصف دليل بدلًا من التأثير على سمعتي وإيذائي في عملي ووطني، ولا أعلم ما هو الهدف الذي يسعى إليه من يروجون لمثل هذه الشائعات، ولماذا يريدون أذيتي“.

وأشار الفنان جسار إلى أن ”هناك العديد من أعداء النجاح، ولكن هذه المرة زيادة عن الحد، خاصة أننا في لبنان لنا ظروف خاصة في الوضع مع إسرائيل، وكده ضرر لي على الجانبين العملي والوطني“.

وعلّق وائل جسار على اتهام الملحن اللبناني ملحم بركات له بـ“الخيانة“ بسبب غنائه باللهجة المصرية، حيثُ قال: ”ملحم بركات كان يحب أن يغني الفنانون اللبنانيون اللهجة اللبنانية فقط، لكنه لديه وجهة نظر مختلفة عن الأمر، وليس أن نغني نحن اللبنانيين بأي لهجة عربية، خصوصًا المصرية التي نعتز بها“.

وأشار إلى أن بركات أخطأ حينما اتهمه بـ“الخيانة“، مؤكدًا أن كل الدول العربية تعتبر دولة واحدة، ولهجة أي منها هي لهجة للعرب جميعهم، وأن العرب جميعا يجب أن يعتزوا بعروبتهم ولهجاتهم المتعددة، كما ذكر أنه يتمنى الغناء بكل اللهجات، لا سيما العراقية منها.

وتطرق وائل جسار في حديثه إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيثُ وصفها بـ“مُتقلبة المزاج“، مضيفًا: ”هي تبهرنا بأعمال رائعة وأعمال للتاريخ، ولكن الصراحة حصل معايا موقف أثر فيا، وكنا مع بعض في الطيارة وقبل كده كنا في حفلة فرح وهي طيبة وحبوبة، ولكن في الطيارة حسيت فيها حاجة“.

ولفت إلى أن رد فعل الفنانة شيرين معه في الطائرة هو ما جعله يصرح بأنها ”مزاجية ومتقلبة“، لكن لا خلاف بينهما، على حد تعبيره.