منذر رياحنة يكشف حقيقة اعتدائه بالضرب على أبناء جورج وسوف

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة حقيقة اعتدائه بالضرب على أبناء المطرب السوري جورج وسوف، موضحًا أن الأمر ليس على ما يبدو عليه.

وانتشرت، خلال الأشهر الماضية، أخبار تفيد باعتداء ”منذر رياحنه“ على أبناء الفنان جورج وسوف أثناء حفل أحياه الأخير ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

وأوضح ”رياحنة“ خلال استضافته ببرنامج ”حبر سري“ الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة ”القاهرة والناس“ المصرية، أن ”الأمر ليس كما يبدو للجميع“، مؤكدًا أنه كان هناك شجار بين أبناء سلطان الطرب وأشخاص آخرين، فيما كان يقوم هو بمحاولة منع الشجار، لكن عدسات المصورين التقطت بعض الصور التي تبدو كأنه يتشاجر معهم.

وأشار ”رياحنة“ إلى أنه هو من قدَّم الفنان جورج وسوف على المسرح في مهرجان جرش، مستغربًا ما يجري الترويج له بأن يكون بينه وبين أبناء الفنان اللبناني خلاف أو شجار.

وبسؤاله عن الفنانة ”هيفاء وهبي“، قال إنها ممثلة قوية، ومميزة، وملتزمة، وأفضل من كونها مطربة، مؤكدًا أنه عمل معها سابقًا، وهي ملتزمة، وتخاف على مشروعها، وقد أخبرها أنها ممثلة أقوى منها كمطربة، على حد قوله.

وأوضح أن الفنانة ”هند صبري“ هي أكثر فنانة عربية حققت نجاحًا كبيرًا في مصر، مؤكدًا أنها تحسب جيدًا خطواتها الفنية، وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة، حتى أصبحت واحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي.

وتحدث ”رياحنة“ عما يشاع عنه بأنه تعرض للإدمان في إحدى فترات حياته لكنه تعافى منه، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يكن مدمنًا في يوم من الأيام، معتبرًا أن هذه شائعة ضمن سيل من الشائعات التي تطلق بشكل مستمر على الفنانين في الوطن العربي.

وأضاف: ”لو كنت تعرضت للإدمان وتعافيت منه لكنت أفصحت عن ذلك، لكن هذا غير صحيح“.

وتطرق في حديثه عن الفنان اللبناني العائد من الاعتزال ”فضل شاكر“، موضحًا أنه سيعود بقوة، حيث يحضر لألبوم غنائي سيتم تصويره في العديد من الدول العربية، مؤكدًا أن الألبوم سيحقق نجاحًا كبيرًا، ويمثل عودة حقيقية له.

وقال ”رياحنة“ إنه يتمنى العمل مع الفنان المصري ”كريم عبد العزيز“ الذي يعتبره واحدًا من أهم النجوم.