الكويت تمنع عرض فيلم "Doctor Strange2"

منعت وزارة الإعلام الكويتية، عرض الجزء الثاني من فيلم ”Doctor Strange“، بسبب ارتداء إحدى الشخصيات لعلم ”المثلية الجنسية“ في كثير من مشاهد الفيلم المقرر عرضه في دور السينما العالمية، في مايو/ أيار المقبل، وفق ما نقلته صحيفة ”القبس“، يوم الجمعة.

وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصادرها أن الرقابة في وزارة الإعلام ”اتخذت هذا القرار خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر ارتداء إحدى الشخصيات في الفيلم علم المثليين طوال 45 دقيقة من زمن الفيلم، ما يحول دون حذف مشاهدها“.

منع عرض فيلم #DoctorStrange2 في #الكويت • بعد ارتداء إحدى الشخصيات علم «المثليين» طوال 45 دقيقة من الفيلم — القبس (@alqabas) April 22, 2022

إلا أن مصادر أخرى أكدت، لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية، أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن الفيلم حتى الآن في الكويت، وأن لجنة المصنفات الفنية في وزارة الإعلام ستصدر قرارها عقب اجتماعها، يوم الأحد المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن ”اللجنة شاهدت الفيلم، بنهاية دوام يوم الخميس، ولم تتخذ القرار بشأنه بعد، وأنها ستبلغ قرارها لشركات السينما بعد اعتماده رسميًا“.

وذكرت أن الخيارات التي ستكون أمام اللجنة بشأن الفيلم ”إما المنع أو تغطية علم المثلية على سترة البطلة“.

القرار النهائي بشأن فيلم #DoctorStrange .. الأحد • مصادر لـ«الجريدة.»: الرقابة شاهدت الفيلم الخميس.. ولم يصدر أي قرار حتى الآن • الخيارات بين المنع أو تغطية علم المثلية على سترة البطلة#MultiverseOfMadness https://t.co/Lwj93c6SEt pic.twitter.com/bkIXw21kTo — الجريدة (@aljarida) April 22, 2022

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية الدكتور ”ستيفن سترينج“ والذي يجسّد دوره الممثل (بنديكت كومبرباتش)، الذي يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروّع، لتهتم به ساحرة تعلمه الفنون السحرية التي يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم.

والفيلم من إنتاج ”ستديوهات مارفل“، ويحمل اسم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، وهو من بطولة: إليزابيت أولسن، وبنديكت وونغ، وزوتشيتل غوميز، وراشيل ماك أدمز، ومن إخراج سام ريمي.

وتعد قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، والتي يناقشها النشطاء بين الحين والآخر وسط ردود فعل متباينة تجاه التعامل الرسمي والشعبي مع هذه القضية.

ويسعى نواب كويتيون إلى تشديد العقوبات على المتشبهين بالجنس الآخر، ومن يتم وصفهم بـ ”الشاذين جنسيًا“، حيث تقدَّم النائب أسامة المناور، العام الماضي، باقتراح بقانون نص على تجريم المجاهرة والترويج للشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت، تحت طائلة العقوبة القانونية.

ونص الاقتراح الذي تقدَّم به المناور على أن المقصود بـ ”الشذوذ الجنسي“ هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم ”التشبه بالجنس الآخر“.