رغم حذف الدعاية الخاصة به.. فان دام يحتفل بنجاح "رامز موفي ستار"

احتفل الممثل جان كلود فان دام بوصول عدد مشاهدات برنامج ”رامز موفي ستار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، إلى 730 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من عرضه.

وأثار الفنان العالمي ونجم أفلام الحركة والإثارة البلجيكي جان كلود فان دام، الأسبوع الماضي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي؛ بعد حذفه كافة الصور والمقاطع التي تجمعه مع الفنان المصري رامز جلال من حساباته الشخصية.

وكتب فان دام منذ قليل منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”سعيد لمعرفة أن عرض المقالب الذي شاركت فيه وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط!“.

ويشارك فان دام هذا العام مع رامز جلال في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري، كل عام، ويعرض حاليا باسم ”رامز موفي ستار“ خلال شهر رمضان الحالي.

وامتلأت حسابات فان دام الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع من برنامج رامز جلال، حتى قبل رمضان، ومنذ الكشف عن المقطع الترويجي الأول للبرنامج، قبل أن يقوم بحذفها كافة مؤخرا.

وتباينت ردود الفعل حيال الخطوة التي اتخذها فان دام، حيث رأى فريق من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن فان دام كان غير راض عن الخروج على الاتفاق المبرم معه، واعتبر فريق آخر أن فان دام تأثر بالانتقادات وردود الفعل المهاجمة للبرنامج منذ بداية عرضه، وذهب فريق ثالث إلى ضرورة التريث لمعرفة الحقيقة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن سبب حذف فان دام للصور ومقاطع الفيديو الخاصة ببرنامج ”رامز موفي ستار“ غير واضح إلى حد كبير، ولكن من الممكن أن يكون قد اعتاد على حذف الدعاية الخاصة بأي عمل يشارك فيه من على حساباته على مواقع التواصل، بعد أن تأخذها الصحافة.

وأضاف طارق الشناوي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”ليس من المستبعد أن تكون انتقادات وسخرية الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي سببا في غضب فان دام، خاصة أنه يعلم شعبيته الواسعة في الوطن العربي، وكان ينتظر احتفاء كبيرا من الجمهور العربي“.

وأوضح الشناوي أن ”نجم هوليود لم يكن ينتظر كل هذا الهجوم عليه“.