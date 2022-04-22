بعد تحسن حالته الصحية.. عبدالرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى

قال الموسيقار المصري أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، إن والده غادر مستشفى الجلاء العسكري في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، وعاد إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية.

وأضاف أبو زهرة في تصرح لـ“إرم نيوز“ أن مغادرة والده المستشفى وعودته إلى منزله جاءت بعد استقرار حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة الماضية، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في منطقة الحوض.

وأكد أن الأطباء سيواصلون متابعة حالته في المنزل حتى إتمام شفائه نهائيًا، مشيرًا إلى أن الأطباء أكدوا ضرورة اتباع وتنفيذ التعليمات والملاحظات المدونة في تقرير مغادرته المستشفى.

وكان أحمد أبو زهرة قد تقدم بالشكر لمجمع الجلاء الطبي في مصر على رعايتهم واهتمامهم بالحالة الصحية لوالده منذ الساعة الأولى لنقله إلى المستشفى، ونجاح العملية الجراحية الدقيقة التي أجريت له.

ووجه نجل عبدالرحمن أبو زهرة في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ الشكر للواء طبيب رؤوف العباسي الذي أجرى لوالده العملية الدقيقة الصعبة، واصفًا أنه أجراها بـ“ طريقة عبقرية“.

وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (88 عامًا) قد خضع مساء السبت 9 نيسان/أبريل الجاري، لعملية عملية جراحية ناجحة في منطقة الحوض، حيث كان يعاني من كسر في الحوض الأيمن بسبب سقوطه في حمام منزله في آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، نقل إلى أحد مستشفيات محافظة الجيزة المصرية في الـ25 من آذار/مارس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية وحجز داخل غرفة العناية المركزة.

لكنه، حسب تصريحات سابقة لنجله، تعرض الفنان لعدم الاهتمام والإهمال في المستشفى؛ ما أدى إلى تأخر الحالة وتفاقمها، إضافة إلى إصابته بميكروب في المعدة لم يكن مصابا به عند دخوله المستشفى، مؤكدا أنه اتفق مع أشقائه على نقل والدهم إلى مستشفى آخر.

وفي 28 آذار/مارس الماضي، ناشد أحمد عبدالرحمن أبو زهرة السلطات المصرية بضرورة التدخل ونقل والده، لينتقل في اليوم نفسه إلى مستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة في العاصمة القاهرة، لكن تأخر موعد العملية أكثر من مرة لعدم استقرار الحالة الصحية، وعدم تحملها للتخدير والبنج نتيجة عدم استقرار الوعي.

ويعد أبو زهرة من أبرز وجوه الدراما والسينما والمسرح في مصر، إذ شارك في عشرات الأعمال التي لاقت صدى محببا لدى الجمهور.