وفاة الممثل والمخرج الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما

توفي يوم أمس الخميس في باريس عن عمر ناهز 80 عاماً الممثل والمخرج والمنتج الفرنسي جاك بيران، وفقاً لما أفادت به عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الأسرة، في بيان أرسله نجل الراحل ماتيو سيمونيه، أن بيران ”توفي بسلام أمس الخميس 21 نيسان/أبريل في باريس عن ثمانين عاما“.

وشارك بيران كممثل في أكثر من 70 فيلماً اعتباراً من خمسينيات القرن العشرين.

وشارك بيران المولود في باريس في 13 تموز/يوليو 1941 (واسمه الأصلي جاك أندريه سيمونيه) في إنتاج 15 فيلماً منذ نهاية الستينيات، بينها Z لكوستا غافراس (1968) و“لي كوريست“ (2004) لكريستوف باراتييه، وقد مثّل فيه أيضاً.

كذلك أنتج أو تولى إخراج عدد من الأفلام الروائية أو الوثائقية عن الطبيعة والبيئة، إذ كان ناشطاً في هذا المجال، وكان يرى في السينما ”سلاحاً للدفاع عنها“ وحمايتها.

وكان فيلم ”غوليات“ الذي عرض في آذار / مارس الماضي آخر عمل سينمائي مثّل فيه، وهو أيضاً عن البيئة، إذ يتناول قصة المبيدات الحشرية.

وحصل بيران على جوائز هامة في مسيرته، مثل جائزة ”قائد الفنون والآداب“، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عن عمل Z.

وظهر بيران في فيلمه الأول عندما كان عمره خمس سنوات فقط.

وفي أواخر الخمسينيات، بدأ بعمل مهني جعله، على مر السنين، وجهًا شائعًا على الشاشات في فرنسا.

يذكر أنه قد كان له دور كبير في قيادة كل من الممثلين كوستا غافراس، فيتوريو دي سيتا، جاك ديمي، بيير شويندورفر، جوزيبي تورناتور وأغنيس فاردا، في أفلام عدة مثل ”لو كراب-تامور“، والسيدات الصغيرات من روشفورت، بو دان، سينما باراديسو، وChoristas، التي كان لها فيلم عالمي رائع.

وفي عام 1997 فاز بجائزة ”سيزار“ لأفضل منتج عن الفيلم الوثائقي Microcosmos: People of the Grass.

ودخل بيران أكاديمية الفنون الجميلة في عام 2019 وقائد فيلق الشرف فيها، وكان منغمسا في عالم المسرح منذ صغره، قبل شروعه في مهنة السينما ذات الأدوار الصغيرة في أفلام ”مارسيل كارنيه“.

وعمل مع أشهر المخرجين في فرنسا طوال حياته المهنية، قبل أن يصبح منتجًا مع إنشاء شركته Reggane Films (التي أصبحت فيما بعد Galatée Films).

وكان قد أخرج أيضا أفلاما وثائقية، وخاصة مثل: Le Peuple migrateur- الذي يضع صوته فيه – في عام 2001، و Océans في عام 2010.

وقال ابن أخيه كريستوف باراتييه بعد تلقيه خبر وفاته «لا أستطيع أن أصدق ذلك، كنا جميعا مرتبطين به».

كان جاك بيرين أبًا لثلاثة أطفال، ماتيو سيمونيه، المولود في عام 1975، وماكسينس بيرين، المولود في عام 1995، ولانسلوت بيرين، المولود في عام 1999.