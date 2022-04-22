بعد غياب.. أحمد حلمي يعود للسينما مجددا بفيلم "واحد تاني"

يعود الفنان المصري البارز أحمد حلمي للسينما بعد سنوات من الغياب عن الشاشة الفضية، حيث يقوم ببطولة فيلم جديد باسم ”واحد تاني“، سيعرض أول أيام عيد الفطر.

ويعتبر فيلم ”واحد تاني“ البطولة الرئيسة المطلقة الجديدة للفنان أحمد حلمي بعد غيابه لعدة سنوات عن دور السينما، حيث كان آخر فيلم قام ببطولته ”خيال مآتة“ في العام 2019 إلى جوار الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وتدور أحداث الفيلم الجديد لحلمي حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ونشر أحمد حلمي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل البرومو التشويقي الرسمي للفيلم، معلقا عليه بالقول: ”الإعلان الرسمي لفيلم واحد تاني أول أيام عيد الفطر بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي“.

الاعلان الرسمي لفيلم واحد تاني اول ايام عيد الفطر بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي pic.twitter.com/hc4zHCICsn — Ahmed Helmy (@ahelmy) April 21, 2022

وسبقت ذلك الإعلان تغريدةٌ أخرى من حلمي نشر خلالها ”بوسترا تشويقيا“ للفيلم، علق عليه قائلا: ”الافيش التاني لفيلم #واحد_تاني وهنزلكوا الاعلان الرسمي اول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفة بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد“.

الافيش التاني لفيلم #واحد_تاني

وهنزلكوا الاعلان الرسمي اول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الواقفه بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد . pic.twitter.com/BtEbCYCL8m — Ahmed Helmy (@ahelmy) April 20, 2022

ويشارك أحمد حلمي بطولة الفيلم نخبة من أبرز الأسماء الفنية على الساحة حاليا مثل روبي، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، سيد رجب، ونسرين أمين، نور إيهاب وأحمد مالك وغيرهم.

وفيلم ”واحد تاني“ لأحمد حلمي، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوي، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية كان فيلم ”خيال مآتة“ العام 2019 الذي لم يحقق النجاح المعروف عن أفلامه التي كانت تكتسح شباك التذاكر سابقا، وسبقه مشاركته كضيف شرف في فيلم ”هبوط اضطراري“ العام 2017.

وشارك حلمي في ظهور خاص ضمن أحداث مسلسل ”الاختيار 2“ الذي تنتجه الدولة المصرية، وعرض في شهر رمضان 2021، وكان مشهدا مؤثرا نال استحسان الكثير من النقاد والمتابعين رغم ضيق مساحته.