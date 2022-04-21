دينا الشربيني: رفضت تقديم أدوار جريئة مراعاة لمشاعر أهلي

قالت الفنانة المصرية دينا الشربيني إنها رفضت تقديم أدوار جريئة عُرضت عليها؛ لأنها ”تراعي مشاعر أهلها“، على حد تعبيرها.

ولكنها أوضحت في الوقت نفسه أنه ”من الممكن أن أقدم أدوارا جريئة إذا اقتضى الأمر، بشرط أن تكون هامة وضرورية، وليست من أجل الإغراء فقط“.

وأضافت الشربيني، خلال استضافتها في برنامج ”حبر سري“: ”لا أحب أن أضايق أحدا، ولكني أتمنى أن يتفهم الجمهور أن الممثل يجسد شخصية أخرى لا شخصيته الحقيقية، لذا يجب عدم ربط ما يحدث على الشاشة بالحقيقة“.

وردا على سؤال عن إمكانية ارتداء الشربيني للحجاب، قالت: ”لا أفكر في ارتداء الحجاب، لكن ليس من المستحيل أن أرتديه، فهذا الشيء يجب أن يكون بين العبد وربه، ولا أحبذ الدخول في جدال ديني“.

وأشارت إلى أنه ”بسبب قيود المجتمع، أصبحت هناك قضايا يخاف صناع الأعمال الفنية الاقتراب منها، مثل التحرش الجنسي“.

وأوضحت: ”في مصر، هناك قضايا يبتعد عنها صناع الأعمال الفنية، مما يؤدي إلى جهل الجمهور بها، والفتيات إذا فهمن الثقافة الجنسية بطريقة علمية، وتمت توعيتهن بالشكل الصحيح، ستنتهي كل الأزمات الخاصة بهذه المنطقة“.

ومضت الشربيني قائلة: ”هناك فتيات يتزوجن وهن يجهلن العلاقة بين الرجل وزوجته، وهذا خطأ كبير، فلا بد أن تتعلم الفتيات الثقافة الجنسية، ومن حقهن أن يتعلمن حتى يفهمن، والتحرش له أنواع كثيرة، وليس التحرش الجسدي فقط، ولا بد أن يكون هناك عقاب رادع للمتحرش“.

كما تطرقت الفنانة المصرية، في حديثها، إلى سيرة صديقها الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، مشيرة إلى أنه كان يشعر بأن عمره قصير.

وأضافت الشربيني باكية: ”وجدت صديقا مشتركا بيننا، هاتفني كثيرا في وقت مبكر، وعلمت عن خبر الوفاة من السوشيال ميديا، لكني لم أصدق، وهيثم أحمد زكي يستحق أن يتواجد بجوار من أحبهم وفارقوه“.

وردا على اتهامات وجهت لها بأنها السبب في تراجع إيرادات فيلم كريم عبد العزيز الأخير ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“، قالت: ”بعيدا عن أنني معجبة كبيرة بالفنان، أنا لم أر أحدا لا يحب كريم عبد العزيز أو يعزف عن حضور فيلم له، أما عن الإيرادات فلا أفهم بها، لكن الفيلم عُرض في وقت أزمة كورونا، لذلك الإيرادات لم تتساوَ بإيرادات أفلام كريم الأخرى“.