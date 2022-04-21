مخرجة مسلسل "كسر عضم" رشا شربتجي تنفي اعتقالها

نفت المخرجة السورية رشا شربتجي الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت باعتقالها على يد قوات الأمن السوري.

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ورشا شربتجي هي مخرجة مسلسل ”كسر عضم“ الذي يناقش قضايا سورية جريئة، وأثار ضجة كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى منه، حيث وصفه الجمهور بأنه مسلسل تخطى كل الخطوط الحمراء.

وكتب السيناريست السوري فؤاد حميرة تعليقا على خبر اعتقال رشا شربتجي: ”إذا كان خبر استدعاء المخرجة رشا شربتجي من قبل الأجهزة الأمنية صحيحا على خلفية مسلسل ”كسر عضم“، فإني وبالرغم من كل شيء أطالب بالإفراج عنها فورا“.

وأضاف فؤاد حميرة في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”كما أطالب النظام وأزلامه بالتوقف عن هذه الممارسات القمعية القاتلة للإبداع والطاردة للمبدعين“.

وختم حميرة منشوره قائلا: ”أتمنى من الجميع ورجاء حار أن يجمعوا أصواتهم في صرخة واحدة في وجه الطاغية ويقولونها واضحة (كفى).. رشا شربتجي.. قلوبنا معك.. إلا الحرية“.

وبعد ساعات من تداول الأخبار، خرجت المخرجة السورية رشا شربتجي في فيديو برفقة فريق عمل مسلسل ”كسر عضم“، وهم يحضرون للإفطار اليوم من داخل موقع التصوير، لتنفي الأخبار المتداولة.

ووجّه الكاتب السوري المعروف، فؤاد حميرة، مؤخرا، اتهامات علنية وصريحة للشركة المنتجة لمسلسل ”كسر عضم“ الذي يعرض حاليا على الشاشات، ويعد من أبرز أعمال الموسم الرمضاني في سوريا والعالم العربي، وقال إن نص المسلسل مسروق من نصه ”حياة مالحة“ الذي لم ير النور.

وفاجأ حميرة الذي يمتلك في جعبته مسلسلات شهيرة، بينها ”غزلان في غابة الذئاب“، متابعيه بالقول إن نص ”كسر عضم“ مسروق من نصه ”حياة مالحة“ الذي بدأ تصويره في العام 2011، قبل أن يتوقف سريعا مع بدء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في ذلك العام.

وقال حميرة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”فيس بوك“ إنه لم يشاهد مسلسل ”كسر عضم“ عند بدء عرضه التلفزيوني، لكن قرر مشاهدته بعد أن أشار إليه عدد من متابعيه كونه يحمل أحداثا مشابهة لنصه ”حياة مالحة“ الذي سبق وتم الحديث عنه في الوسط الفني والإعلامي خلال السنوات الماضية التي أعقبت العام 2011.