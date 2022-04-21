النيابة المصرية تنفي اعتداء ضابط شرطة على اليوتيوبر "نقششة"

نفت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، اعتداء أحد ضباط الشرطة في العاصمة القاهرة بالضرب، على اليوتيوبر وصانع المحتوى الكوميدي أحمد نقششة، في أحد شوارع العاصمة القاهرة.

وكان اليوتيوبر وصانع المحتوى الكوميدي أحمد نقششة، أثار حالة من الجدل، أول أمس الثلاثاء؛ بعدما خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، يوثق خلاله اعتداء أحد الأشخاص عليه بالضرب والسب بعد اصطدام سيارته بسيارة البلوجر الشهير، مدعيا بأن المعتدي ضابط بشرطة المرور.

وقالت النيابة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن ”تحقيقاتها أكدت عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر“.

وبحسب بيان النيابة، فإن ”حقيقة الواقعة كما هو ثابت من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام؛ ما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر“.

وأشار بيان النيابة، إلى أن ”المجني عليه شهد في التحقيقات أن المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك“.

واستمعت نيابة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، لأقوال اليوتيوبر أحمد الشهير بـ ”نقششة“، في اتهامه لأحد الأشخاص بالتعدي عليه بدائرة القسم.

وقال ”نقششة“ في التحقيقات، إن ”الضابط وجه له السباب بألفاظ نابية وحاول التعدي عليه، كما أنه حاول التعدي على المواطنين أثناء تدخلهم لفض المشاجرة“.

وأضاف في التحقيقات أن ”الضابط كان غير طبيعي أثناء التعامل معه، كما حاول اختطاف الهاتف المحمول أثناء تصوير الواقعة لإثنائه عن التصوير“.

بدورها أخلت النيابة، أمس الأربعاء، سبيل الشخص المعتدي على اليوتيوبر، والذي ادعى الأخير أنه عرف بنفسه أمامه بأنه ضابط شرطة، وذلك بكفالة قيمتها ألف جنيه مصري حوالي (60 دولارا أمريكيا) على ذمة القضية.

يذكر أن اليوتيوبر وصانع المحتوى الكوميدي أحمد نقششة، نشر مساء الثلاثاء الماضي بثًا مباشرًا عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، يوثق خلاله اعتداء أحد الأشخاص عليه بالضرب والسب بعد اصطدام سيارته بالشخص المعتدي.

واستغاث ”نقششة“ خلال الفيديو من تعدي شخص عليه ظهر في الفيديو، وزعم أنه ضابط بشرطة المرور، نتيجة لصدام مروري، وتطور الأمر إلى أن هذا الشخص تعدى عليه بالسب والقذف والضرب، حسب ما ذكر اليوتيوبر.