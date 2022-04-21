بعد خلاف دام 21 عاما.. مي العيدان تصالح هدى حسين بمنزل عبدالعزيز المسلم

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن إنهاء خلافها مع الفنانة هدى حسين، بعد 21 عاما من القطيعة والهجوم المتبادل، وذلك داخل منزل الفنان عبدالعزيز المسلم.

وكان خلاف قد دب بين مي العيدان وهدى حسين منذ 21 عاما، ولكن أسبابه لم تعلن عنها أي منهما حتى الآن.

ونشرت مي العيدان صورة تجمعها مع هدى حسين وعبدالعزيز المسلم عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، وعلقت عليها، قائلة: ”اليوم نلتقي على المحبة والصفاء وتبديد غيوم خلافات لا تستحق الذكر، اليوم ألتقي عند أخي الفنان عبدالعزيز المسلم، بأختي والفنانة الراقية المحترمة هدى حسين، بعد أن اعتذرت لها عن خلاف لا يستحق دام أكثر من 21 عاما“.

وأضافت العيدان: ”لكن بالنهاية يبقى الود والتقدير، فهي تستحقهما لأنها إنسانة عصامية، تعبت حتى وصلت للمكانة التي تستحقها“.

وقالت: ”اعتذرت لها وهي تقبلت وسامحت والحمد لله صفحة وانطوت ونبدأ بصفحة جديدة يملؤها بإذن الله الخير والود والاحترام والتقدير، تستحق أم حسين“.

وتحدثت عن الفنان عبدالعزيز المسلم، قائلة: ”وكالعادة الأستاذ عبدالعزيز المسلم، أرض خصبة للخير والود والمحبة للجميع، موفقين إن شاء الله بمسرحية الطابق الثاني“.

وكانت مي العيدان كشفت مؤخرا ولأول مرة تفاصيل الخلاف بين الفنانتين هدى حسين وحياة الفهد.

وقالت العيدان: إن ”سبب هذا الخلاف هو تعاطف الفنانة حياة الفهد مع عبدالعزيز القطان في فترة خلافه الزوجي مع هدى حسين“.

وأشادت مي العيدان بالفنانة هدى حسين خلال برنامجها ”كشف حساب“، معتبرة أن تعاملها مع الخلاف كان راقيا بعدم الرد.

وقالت: ”هدى حسين فنانة مهمة، وتقدم فنا راقيا، ولا تتحدث عن أحد وهذا بحد ذاته رقي، حتى بموضوع خلافها مع حياة الفهد“.

وأضافت: ”أنا مؤمنة بقلب مخلص وصادق أن الخطأ كان من حياة الفهد وليس من هدى حسين، هما يمكن ما يكونون يحبون يقولون، بس الموضوع كان إعلاميا ومن حق هدى أن تزعل“.

وأشارت العيدان إلى أن ”هدى حسين كان لها الحق في الاستياء من حياة الفهد، خاصة أن الأخيرة تحدثت عن انفصالها في الإعلام وسجلت موقفا ضدها“.

وأوضحت سبب الخلاف، قائلة: ”خلاف هدى حسين مع حياة الفهد، إنه لما كانت متزوجة من عبدالعزيز القطان، ولما كان فيه خلافات زوجية ما بينهما، كان عبدالعزيز القطان يروح حق حياة الفهد وقت كان عندها كافيه“.

وتابعت: ”الحقيقة أم سوزان انجرفت وتكلمت في هذه المشكلة في جريدة السياسة، ووقفت مع عبدالعزيز القطان ضد هدى حسين“.