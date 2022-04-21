حسن عسيري يكشف قيمة ما تقاضاه للظهور ببرنامج رامز جلال (فيديو)

كشف الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، قيمة الأجر المادي الذي تقاضاه من برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، في نسخة عام 2020 والتي عرضت حينها باسم ”رامز مجنون رسمي“.

وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية ”sbc“ السعودية، إن ما تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي.

وأشار إلى أن تصوير مشاهد حلقته مع رامز استغرق 22 يوما.

ولفت عسيري، إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال.

450,000 دولار ثمن مشاركة حسن عسيري مع رامز جلال خلال 22 يوما@Ali_Alalyani #مراحل_حسن_عسيري #قناة_SBC pic.twitter.com/C2JutoZdWL — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 21, 2022

وحول التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه، أكد عسيري عدم صحة ذلك، مشددا على أنه تفاجأ بعد انتهاء التصوير أنه تعرض لمقلب.

وقال: “والله لم أعلم حينها أنه كان مقلبا، مستشهداً برسالة وصلته عبر “واتساب” من أحد الأشخاص الذي وثّق تعليقا يقول ”حسن عسيري ما كان يدري بالمقلب لأنه ظهر طبيعي.. وحسن ممثل سيئ، لو كان يدري كان فشل واتضح أنه يمثل”.

وأضاف “عقب الحلقة حينها جالي أسئلة كثيرة على أني كنت أعلم، حتى سمعت تصريحا للفنانة السورية سوزان نجم الدين تقول إنني أيضا كنت على علم، وأقول لها إني والله ما كنت أدري بهذا المقلب وظهرت طبيعياً”.

هدوء حسن عسيري المشكوك فيه مع رامز جلال وهل كان يعلم بالمقلب؟ @Ali_Alalyani #مراحل_حسن_عسيري #قناة_SBC pic.twitter.com/nrcDlGWRyd — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 21, 2022

وتطرق عسيري، إلى بداية تحوله من ممثل إلى منتج، حيث قال “أنا دخلت مجال الإنتاج كنت أبحث حينها عن مهنة أنا أحبها، قلت ليش ما أفهما. رأيت أنني ممكن أنتج حتى استطيع تقديم الأشياء التي أؤمن بها، لذلك من هنا انطلقت”.

وأضاف عسيري، أن “الإنتاج الفني شيء متعب ليس عملية سهلة، صحيح قد يكون فيه أرباح، إلا أنه مهنة معقدة وتضعك دائماً تحت الضغط والتحدي والآراء وكذلك مزاج الجمهور، لأن العمل المقدم في الأساس يكون قائما على تقييمات الناس، ودائماً الناس لا يتفقون على شيء”.

وعن أول تجربة في الإنتاج، أشار إلى أنه أنتج مسلسلا سعوديا حمل اسم “بعض الناس”، وحينها كان يفتقد للخبرة تماماً لكن برغم ذلك لم يخسر في المسلسل لأن تكاليف الإنتاج حينذاك لم تكن كبيرة.