الفنانة المصرية انتصار تكشف للمرة الأولى طلاقها من زوجها

كشف الفنانة المصرية انتصار، للمرة الأولى، طلاقها من زوجها، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من برنامج مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، بسبب الأسئلة التي اعتبرتها ”تتطرق للحياة الخاصة والشخصية للفنانين“.

وخلال الجزء الثاني من لقائها في برنامج ”العرافة“ التي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على فضائية ”المحور“ المصرية، أعلنت انتصار في نفس الحلقة التي كشفت لأول مرة خلالها انفصالها عن زوجها، خطوبتها من شخص آخر رفضت الإفصاح عن هويته أو مهنته.

وشهدت الحلقة مواجهات ومشادات مع مقدمة البرنامج بسبب ”التطرق لمعلومات تخص حياتها الشخصية“، بدأت عندما فوجئت انتصار بالسؤال عن حقيقة طلاقها، لتؤكد بالفعل وقوع الطلاق، لكنها انفعلت بسبب السؤال.

وانفعلت انتصار أيضا بعد اتهامها خلال البرنامج بأن سبب طلاقها هو ”نفور زوجها منها بسبب عصبيتها وضغطها المتواصل عليه“، وهو ما نفته الفنانة المصرية.

وأضافت: ”الطلاق ده قسمة ونصيب، ومحدش بيقدر يهرب من النصيب اللي مكتوب له، سواء يطلق أو سيتعرض للطلاق، واللي مكتوب لها تعيش هتعيش دي أقدار ونصيب“.

وهاجمت الفنانة المصرية انتصار مواطنتها بسمة وهبة، بسبب طبيعة أسئلتها، قائلة: ”انتي مش قولتي مش هتقدمي البرامج دي تاني.. عشان بتزهق وبقى مفيش جديد فيها“.

وأضافت: ”مش معقولة بقالي 10 سنوات بشوف برامج يستضيفون فيها فنانات كبار وكل مرة بيسألوهم اتجوزت كام مرة؟ وأطلقت كام مرة؟ وعرفت مين؟ ودخلت في علاقة مع مين؟ ليه كده هو الحب عيب!“.

ومع نهاية الحلقة، كشفت مقدمة البرنامج بسمة وهبة، أنها تعلم ”سرا“ تخفيه الفنانة انتصار على الجمهور، في محاولة لدفعها إلى الإفصاح عنه، لتنفعل الأخيرة عليها قائلة: ”انتو ازاى تدخلوا في حياتي الشخصية كدا؟!“.

وكشفت بسمة وهبة السر، وهو خطوبة انتصار من شخص معروف دون الإفصاح عن هويته، لتؤكد الفنانة المصرية حقيقة المعلومة، لكنها طلبت بضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات عن خطيبها حتى يتم الزواج، وهو ما استجابت له وهبة.