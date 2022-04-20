مسلسل "المكتوب" يواصل إثارة الجدل في المغرب

لا يزال المسلسل المغربي ”المكتوب“ والذي يُعرض على القناة الثانية ”دوزيم“ ضمن السباق الرمضاني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد وصف الداعية المغربي ياسين العمري المسلسل بأنه ”يفسد الأخلاق العامة وينقل صورة عكس الواقع“.

وتدور أحداث مسلسل ”المكتوب“ حول واقع مهنة ”الشيخة“، وهو الاسم الذي يُطلق على المغنية الشعبية في المغرب، ونظرة المجتمع لها، وذلك في قالب درامي، كما يسلط الضوء على المفارقات بين طبقات اجتماعية مختلفة.

وقال الداعية المغربي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بالمنصات الاجتماعية، إن المسلسل المذكور، ”ساقط“ يشجع على ما سماه بـ“المنكر“، متسائلا عن سبب عدم تجسيد دور امرأة حافظة للقرآن بدل ”الشيخة“.

واعتبر الداعية المثير للجدل أن أصحاب المسلسل يريدون أن ”يطبّع المغاربة مع هذا المنكر“.

وانتقد المتحدث دور ”الشيخة“ في مسلسل ”المكتوب“، مفيدا أن هذه الأخيرة ”ليست نموذجاً للافتخار، وأن ما يجسده المسلسل لا يمثل الواقع المغربي“.

وانقسم رواد المنصات الاجتماعية بين من رفض هذه التصريحات على اعتبار أن ”الشيخة“ كانت لها مساهمة كبيرة في مقاومة الاستعمار إضافة إلى عملها كفنانة، وبين مشيد بتصريحات الداعية.

وحيال ذلك، قال الصحفي المغربي حسن المولوع: ”هناك فرق شاسع جدا بين الحداثة والتقدمية وبين الزندقة، فالذين أزعجهم كلام الأستاذ ياسين العمري ربما ألفوا الزندقة ويستطيعون مشاهدة أي شيء أمام الآباء ولباس أي شيء أمامهم“.

وأضاف المولوع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”مجتمعنا المغربي، مجتمع محافظ ولقب الشيخة منذ أن فتحنا أعيننا عن الدنيا يوحي بأنها ليست على الطريق المستقيم“.

وتابع: ”لقد حاول الإعلام طيلة سنوات أن يصور لنا الشيخة على أنها مناضلة ويستدل في إطار ذلك بشيخات مررن عبر التاريخ، لكن هذا الإعلام لم يستطع أن يغير المنظومة الفكرية للمجتمع المغربي المحافظ“.

بدوره، قال الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني: ”لأنني من متابعي الشيخ ياسين العمري، بين الفينة والأخرى، وتعجبني طريقته في الإلقاء، مع احتفاظي بحقي في الاختلاف مع بعض ما يقول، فإني أتمنى أن تأخذ أنصارَه الحمية نفسها التي أخذتهم حين تحدث عن الشيخة“.

وأضاف في تدوينة على صفحته بـ“الفيسبوك“: ”سبق للشيخ أن تحدث، وأسهب واستفاض، عن المسلم، وعن أخلاق المسلم… وبيَّن الكثير مما يُفسِد السلوك ويُسقِط في المحظور، فحبذا لو أخذتم بكلام الشيخ حول الأخلاق أيضا“.

من جهته، قال المستشار البرلماني حميد أبكاري، في منشور على ”فيسبوك“، إنه ”لولا تطفل الشيخ ياسين العمري في انتقاده للمسلسل المغربي ”المكتوب“ لما شرعت في مشاهدته في اليوتيوب، وفعلا أستمتع الآن في تفنن الممثلة دنيا بوطازوت وباقي الفنانين المغاربة في أدوارهم“.

بدورها، قالت الصحفية فاطمة الزهراء كريم الله بالعامية المغربية: ”أنا بعدا كنْموت على الشيخات (أحب الشيخات).. على الأقل الشيخات كيْمنحونا الفرحة ماشي بحال (ليس مثل) بعض المشايخ اللي كيعيشونا في الرعب“.

واستطاع العمل الدرامي التفوق على عروض الكوميديا؛ إذ حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ المسلسلات التي أنتجتها القناة الثانية حتى اليوم.

وشد المسلسل المذكور، وفق بيان صادر عن قناة ”دوزيم“، قبل أيام، انتباه ما يقارب 7.5 مليون مشاهد خلال اليوم الأول من بثه، ونجح في الحفاظ على هذا العدد إلى أن وصل إلى 9 ملايين و635 ألف مشاهد خلال اليوم الثامن من شهر رمضان.

وقد نجح نفس العمل في أن يكون على قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة ”يوتيوب“ في المغرب منذ اليوم الأول من شهر رمضان، بما مجموعه 16 مليون مشاهدة حتى 11 نيسان/أبريل الجاري.

ويشارك في بطولة هذا العمل ثلة من الفنانين المغاربة أبرزهم: دنيا بوطازوت، وهند بن جبارة، وأمين الناجي، سكينة درابيل، رفيق بوبكر، ومريم الزعيمي، وسلوى زهران.

ومسلسل ”المكتوب“ من سيناريو فاتن يوسفي، وإخراج علاء أكعبون، ويعرض على القناة الثانية المغربية، في تمام الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.