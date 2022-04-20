لجين عمران تُعلن خطوبتها وتكشف عن حجم ثروتها (فيديو)

أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران في أحدث لقاء إعلامي لها في برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، عن خطوبتها على رجل من إحدى الجنسيات الخليجية، دون الكشف عن هويته أو مهنته.

وجاء إعلان الإعلامية لجين لأول مرة خلال استضافتها مساء الثلاثاء، عبر البرنامج الذي تبثه قناة (SBC)، لتؤكد خطبتها متحفظةً على اسم العريس، وذلك رداً على سؤال العلياني عن عدد زيجاتها.

وقالت الإعلامية السعودية المقيمة في الإمارات ”إنها تزوجت مرتين، المرة الأولى من زوجها والد ابنها وابنتها، والمرة الثانية هي خطبتها على هذا الرجل والتي تمت في فترة كورونا دون تحديد تاريخ معين لهذه الخطبة“.

ورفضت الإعلامية لجين الكشف عن موعد الزفاف، مبينةً أنها لن تعلن عن زواجها وسيكون سرِيا، مبررةً ذلك برغبتها باستقرار حياتها الزوجية.

وأضافت عمران خلال حديثها عن رغبتها بكتم أمر زواجها، أن هناك بعض السيدات اللاتي يتعمدن الوصول إلى عريس قريباتهنَ أو أي فتاة أو سيدة يعرفنها من أجل إفشال علاقتهما أو لفت نظر العريس عنها.

واستشهدت عمران بنصيحة سابقة من الفنان حسين الجسمي، أكد لها ضرورة عدم عرض حياتها الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل استمرارها واستقرارها.

وأشارت عمران إلى التفاهم والاحترام المتبادل بينها وبين عريسها، حيث تجمعهما علاقة وصداقة قوية.

وتطرقت عمران خلال اللقاء لعدة ملفات وقضايا، منها قضية زواجها المبكر من والد أبنائها في عمر الـ 16 عاماً، مبينةً أنه لو عاد بها الزمن لاتخذت نفس القرار بالزواج المبكر من أجل أبنائها، حيث أن فارق العمر البسيط بينها وبين أبنائها هو أحد إيجابيات الزواج المبكر وهو ما يجعل التفاهم بينهم أمراً سهلاً.

وذكرت أن سبب انفصالها عن زوجها السابق هو ”عدم ملاءمة ظروف كل منهما للآخر“، ما جعل الانفصال هو الحل السليم للحفاظ على علاقة الاحترام بينهما.

وكشفت الإعلامية السعودية عن حجم ثروتها، مبينةً أنها تقدَر بنحو 13 مليون درهم إماراتي (3.539 مليون دولار)، وهي نتيجة عمل عقدين من الزمن، لافتةً إلى أن معظم ثروتها هذه موزعة في العقارات.

#مراحل_لجين_عمران | لن أقتحم خصوصية ابني وابنتي من أجل أن أساعد أحد ولكن سأكشف مقدار ثروتي العقارية التي تجاوزت 12 مليون درهم إماراتي@Lojain_omran@Ali_Alalyani#قناة_SBC pic.twitter.com/Jn65xPxjz3 — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 20, 2022

وذكر أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج ”صباح الخير يا عرب“.

وفي آذار/ مارس 2020، وقعت شركة رايتكس برودكشن للإنتاج المرئي والمسموع بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان)، عقد تعاون فني مع الإعلامية لجين عمران، لتدخل عالم التمثيل للمرة الأولى.

وسبق أن كشفت الإعلامية لجين في آب/ أغسطس الماضي عن تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، بسبب إعلان نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها للجوء إلى الجهات الأمنية في إمارة دبي، لاستعادة حقوقها من قبل هذا الشخص عقب اكتشافها احتياله.

وقالت حينها ”إنها وعقب تعرضها لعملية النصب هذه، لجأت إلى شرطة مركز بر دبي للإبلاغ عما تعرضت له كما استعانت بالمحامي أحمد المزروعي“.

وأشارت الإعلامية السعودية إلى ”أن المحتال لم يكن متهما حتى تم استدعائه، حيث أثنت على جهود رجال الأمن والمحامي المزروعي الذين مكنوها من استرداد حقوقها المالية من هذا الشخص“.

وأضافت ”بأنها وبحُسن نية منها ظلمت نفسها ومتابعيها بسبب الإعلان الذي روجت له عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتبين لها أن الإعلان خالٍ من المصداقية من قبل الأطراف الأخرى، معلنةً إخلاء مسؤوليتها من هذا الإعلان وإزالته من حساباتها“.