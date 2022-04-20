مخرجة "كسر عضم" ترد على اتهامات فؤاد حميرة

هاجمت مخرجة مسلسل ”كسر عظم“ رشا شربتجي، الكاتب السوري فؤاد حميرة بسبب اتهامه لصناع مسلسل ”كسر عضم“ بسرقة النص من مسلسل له.

ووجه فؤاد حميرة مؤخرا اتهامات علنية وصريحة للشركة المنتجة لمسلسل ”كسر عضم“ الذي يعرض حاليا على الشاشات، ويعد من أبرز أعمال الموسم الرمضاني في سوريا والعالم العربي، وقال إن نص المسلسل مسروق من نصه ”حياة مالحة“ الذي لم يرَ النور.

وقالت رشا شربتجي في منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“:“ بعد كل هذا الضجيج الذي حدث مؤخراً حول مسلسل كسر عضم وادعاءات الأستاذ فؤاد حميرة بسرقة فكرة مسلسل حياة مالحة منه، أعتقد أنه جاء دوري كمخرجة لأوضح كافة التفاصيل، خصوصاً أني مخرجة ”كسر عضم“ وكنت على وشك تنفيذ ”حياة مالحة“ في يوم من الأيام ولديّ اطلاع كامل على النصين“.

وأضافت شربتجي ”القصة بدأت عام 2010 بعد أن تسلمتُ الورق الذي كتبه فؤاد ”حياة مالحة“، وكان مكتوب من العمل 200 صفحة فقط، وبدأنا التصوير في دمشق رغم أن الورق لا يكفي لإنجاز مسلسل بثلاثين حلقة لكن كنا على أمل أن نلحق بموسم رمضان وأن يكمل الكاتب حميرة باقي العمل لكن ذلك لم يحصل بسبب عدم تتمة الكاتب للنص بالأساس، ومن ثم توقف المشروع“.

وتساءلت: ”هنا نسأل الأستاذ فؤاد بما أنه صرح أنه نال مستحقاته كاملة من شركة كلاكيت أي أن الحقوق الكاملة للنص باتت لها، فما الذي ستخسره الشركة لو وضعت اسم ”فؤاد حميرة“ كصاحب فكرة العمل؟ على العكس هذا سيفيدها أكثر من ناحية التسويق للمحطات لأن اسم الأستاذ فؤاد معروف والجمهور متعطش لمشاهدة عمل جديد له“.

وقالت: ”ثانياً فإن خط مرض الإيدز الذي يتحدث عنه الكاتب فؤاد بأنه متشابه مع كسر عضم، فإن هذا الخط موجود في 24 مشهداً من أصل 1200 مشهد وهي مختلفة بشكل كلي عما ورد في حياة مالحة، فهل كل عمل طرح فكرة أن هناك مسؤولاً مصاباً بالإيدز هو فكرة مسروقة؟ إذن نحن أمام عشرات الأعمال السورية والعربية المسروقة، وإن كان فعلاً مسروقاً فنتمنى عليه أن يخبرنا ماذا سيحصل مع الشخصيات المصابة بالمرض في الحلقات القادمة“.

وتابعت شربتجي في منشورها ”في ”كسر عضم“ هناك خط ”عبلة“ التي تسعى للانتقام من أحد مسببي مقتل زوجها، وهي فكرة تكررت كثيراً في الدراما وحتى في السينما ومن المعروف أن الأفكار تتشابه أحياناً وهذا وارد لكن طريقة الطرح والمعالجة تختلف من عمل إلى آخر وهذا هو المتعارف عليه“.

وختمت منشورها بالقول: ”عموماً ليس لدي أي مشكلة بالتعاون مع كاتب مهم مثل الأستاذ فؤاد حميرة خصوصاً بعد تعاون رائع ومثمر في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، لكن لدي عتب كبير عليه بتوجيه أصابع الاتهام لي وكأنني فعلاً سارقة وهو ما لم أفعله طيلة مشواري المهني المتواضع وإن أصر الكاتب حميرة على موقفه فليس لدينا حلول سوى نشر النصين كاملين وعندها على الجمهور أن يحكم وليس نحن، خصوصاً أن فكرة ومشاهد حياة مالحة الأصلية التي لم تتحول إلى نص كامل أصلاً موجودة لدينا“.

ويعرض مسلسل ”كسر عضم“ على محطات تلفزة سورية وعربية منذ بداية شهر رمضان، بمشاركة كوكبة من الفنانين السوريين المعروفين، والعمل من كتابة وسيناريو وحوار كاتب غير معروف من قبل، اسمه علي معين صالح، ومن إنتاج إياد النجار عبر شركته ”كلاكيت“ للإنتاج الفني.