انتصار تهاجم شيماء سيف: هو أنا مرات أبوها؟

هاجمت الفنانة المصرية انتصار، مواطنتها الفنانة شيماء سيف بسبب هجوم الأخيرة عليها في برنامج تليفزيوني، قائلة: ”في كل البرامج بتتكلم عليا.. هو أنا مرات أبوها؟“.

وكانت الفنانة شيماء سيف قد هاجمت انتصار خلال استضافتها ببرنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، موضحة أنها السبب في رحيلها عن برنامج ”نفسنة“ بسبب مؤامرة حاكتها مع الفنانة هيدي كرم.

وأضافت انتصار خلال استضافتها ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة ”النهار“ المصرية ”شيماء سيف بتحط اسمي في أي جملة مفيدة في أي ظهور ليها، من أجل الشهرة، وأنا ماكنتش حابة أرد عليها بس الموضوع زاد، هو أنا مرات أبوها؟“.

وعن ما وصفته بـ“المؤامرة التي دبرتها مع هيدي كرم“ للإطاحة بها من برنامج ”نفسنة“ قالت: ”أنا كنت بتكلم أنا وهيدي كرم على حاجة في الشغل لأننا كنا بنقدم البرنامج 3 مع بعض، وشيماء مشاكلها كتير وعشان كده طلعنا نتكلم، بتقطع في الكلام، وفيها إيه لما نتكلم على بعض طالما في الشغل ومش بجيب سيرة والدها أو والدتها“.

وانتقدت حديث شيماء سيف عنها بالبرامج قائلة: ”كنت بتكلم عن الشغل ومشاكله العادية إيه يخلي مشاكل الشغل تطلع في البرامج، لكن شيماء طول الوقت تجيب في سيرتي رغم إن البرنامج مش بيتعرض من 5 سنين، ده لو جريمة بتسقط“.

وأكدت انتصار: ”مكناش مهتمين نوطي صوتنا، مش قاصدين نسمعها، لكن مش مهتمين إنها متسمعش، بنتكلم في الشغل مش في شخصها، وده ميزعلش حد، هي كان لها أخطاء في الشغل“.

وأشارت انتصار إلى أنها تعمل بمجال الفن منذ أكثر من 23 عاما، تعرضت خلالها للأذى على يد زملائها، لكنها اعتادت على أخذ حقها.

وعرضت بسمة وهبة فيديو لانتصار هاجمت خلاله الفنان محمد رمضان، وطلبت التعليق من انتصار، التي قالت: ”بعد التصريحات دي محمد رمضان مزعلش مني، لأن علاقتنا قوية جدا ببعض، وتربطنا ذكريات جميلة جدًا“.

وأكدت انتصار ”من فترة كبيرة كان محمد رمضان لسه صغير، وكان معاه واحد صاحبه وأنا ساعدته واحنا في مسرح البالون وخليته يقلد بعض الفنانين قدام إبراهيم نصر، ومن وقتها وهو بيحبني وعلاقتنا كويسة“.