هيا الشعيبي تستفز إلهام الفضالة بمباركتها زواج طليقة شهاب جوهر (فيديو)

أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن سعادتها البالغة بعقد قران زينب الموسوي، طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر الذي انفصل عنها، واقترن بالفنانة إلهام الفضالة قبل قرابة عام.

وظهرت هيا الشعيبي في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”سناب شات“ لتقديم التهاني والمباركة لزينب، واصفة إياها بجميلة الوجه والأخلاق.

وقالت الشعيبي ”مبارك لزوزو حبيبتي الزواج الحلو حق زينب الجميلة بكل شيء أخلاق وأدب“، مبدية إعجابها وسرورها بهذا الزواج.

ونشرت الشعيبي جانبًا من حفل عقد قران زينب الموسوي، وبعض الأغاني والأهازيج التراثية الخليجية الخاصة بالأفراح، إضافة إلى أغنيات ومقاطع فيديو تشير إلى الظلم والإساءة إلى الآخرين، وإغاظة المتربصين بها.

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وأشار كثير من المتابعين إلى أن الشعيبي تعمدت بمباركتها هذه، وإبداء سعادتها بهذا الزواج، إغاظة الفنانة إلهام الفضالة، على إثر الأزمة المتصاعدة بينهما منذ إعلان زواج الأخيرة من شهاب جوهر.

وأعلنت زينب الموسوي طليقة شهاب جوهر، أمس الاثنين، عقد قرانها على شاب يُدعى عبدالله العمر، ووثقت ذلك بصور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت الموسوي خواتم الزواج والمجوهرات وصورة للعريس دون كشف وجهه، إضافة إلى بطاقة من ”بنك الخليج“ مدون عليها اسمها ومبلغ 30 ألف دينار كويتي (98 ألف دولار)، من المرجح أنه قيمة المهر الذي قدمه لها عريسها.

وكانت الشعيبي ظهرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، برفقة زينب الموسوي في مقطع فيديو خلال توجههما في الطائرة إلى قطر، وذلك في ظل الأزمة المشتعلة بين الشعيبي وإلهام الفضالة بعد صداقة طويلة وأعمال مشتركة بينهما.

وبدأ الخلاف عقب دعوة الشعيبي طليق إلهام الفضالة الإعلامي خليل التميمي، إكمال مسيرته وعدم الالتفات خلفه عقب إعلان الفضالة انفصالها عنه، وزواجها من شهاب جوهر.

وتواصل الخلاف بين الفنانتين ليصل إلى حد تبادل الاتهامات والتلميحات، ووصل الأمر إلى القضاء والمحاكم.

وقبل أيام ظهرت هيا الشعيبي في منزل طليق إلهام الفضالة، موثقة اجتماع عائلتيهما على مائدة الإفطار، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع ”سناب شات“.

وظهرت الشعيبي في مقطع الفيديو وهي تشكر التميمي على حُسن ضيافته، داعية الله ألا يفرق شمل عائلتيهما ولا يفكك علاقتهما الجيدة والأخوية، وتتكرر مائدة الإفطار التي جمعت الأسرتين سنويًّا.

وجاء اجتماع العائلتين هذا عقب إعلان الفنانة إلهام الفضالة خلال استضافتها وزوجها في برنامج ”مراحل“ للإعلامي السعودي علي العلياني، رفض الصلح مع الشعيبي بشكل قاطع.