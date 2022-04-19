هاني البحيري ينتقد ملابس سمية الخشاب ودينا الشربيني(فيديو)

انتقد مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري ملابس بعض الفنانات من بينهن سمية الخشاب ودينا الشربيني.

وقال هاني البحيري خلال استضافته مساء الإثنين، ببرنامج ”سابع سما“ الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة قناة النهار المصرية تعليقا على صورة للفنانة سمية الخشاب في إحدى المحافل: “ سمية صديقتي، بس ملابسها مش عجباني، ومش مناسبة، ولازم تراعي السن، ولو جسمها مساعد تلبس بس بشكل ملائم شوية“.

وتعليقا على صورة للفنانة دينا الشربيني أكد البحيري: ”دينا من أحلى البنات اللي ممكن تقابلها، ودمها خفيف ولطيفة جدا، لكن اختياراتها مش بتعجبني، مع أن عندها قبول غير طبيعي“.

وانتقد البحيري إطلالة الفنانة الأردنية صبا مبارك في مهرجان الجونة، والتي ظهرت فيها مرتدية بدلة رجالي، حيث قال: ”بحب على الريد كاربت يكون حاجة أبسط وأشيك من كده، هو رائج جدا فكرة البدلة للسيدات، لكن بحب الست تكون أنثى في إطلالتها“.

ونصح هاني البحيري الفنانة ناهد السباعي أن تقوم بإنقاص وزنها حتى يتناسب مع الفساتين التي ترتديها، حيث علق على صورة لها بإحدى المهرجانات مشيرا إلى أن هذا الفستان يحتاج جسدا ممشوقا، حتى لا تبان هذه البروز الظاهرة لدى ناهد.

وتطرق في حديثه عن قرار اتجاهه لتصميم ملابس المحجبات من أجل مرضاة الله قائلا: ”أنا متعود أسافر للسعودية وأعمل عمرة برفقة أسرتي في الليلة الأولى من رمضان، ومن 21 سنة كنت أحج بيت الله، وشعرت برعشة، فرحت للشيخ المرافق لفوجي وسألته عن مدى حرمانية مهنتي، وأخبرني أنها حرام، وفلوسي حرام“.

وأوضح ”إداني نصيحة معرفتش أترجمها إزاي، قال لي أعمل زي بائع السلاح، وفهمت أن الشيخ كان يقصد أن السكين ممكن يقتل وممكن يقطع الطعام، وطلب مني أصمم الفساتين ومعها قطعة إضافية غطاء لصاحبة الفستان“.

وأضاف ”نزلت من الحج مقتنع وقلت هفتح بس للمحجبات، لحد ما كنت هتقتل.. عائلة من المحجبات زارتني ووحدة منه طلبت مني أخبي عن جوزها إني صممت ليها فستان، وبعدها لقيت الباب بيخبط ولقيت راجل لابس بنطلون قصير ودقنه طويلة وقال لو في راجل في البيت هقتله، فأمي دخلت له وقالت أنا اللي بخيط، وأنا نطيت من أوضة البروفة للمطبخ واستخبيت تحت الترابيزة ساعتين“.

وأوضح هاني البحيري أن هذا الموقف سبب تراجعه عن قرار تصميم الملابس للمحجبات.