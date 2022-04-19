حنان مطاوع: اعتذرت عن دور "فتاة ليل".. وأرفض شخصية منى زكي في “أصحاب ولا أعز”

قالت الفنانة المصرية حنان مطاوع، إن الدور الذي قدمته مواطنتها الفنانة منى زكي في فيلم ”أصحاب ولا أعز“ المثير للجدل، في حالة عرضه عليها كانت سترفضه.

وأضافت حنان مطاوع خلال لقاء مع مواطنتها الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج ”حبر سري“ المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، إن ”عدم قبولها للدور لا يعني إدانة للآخرين لكن الأمور اختيارات وأذواق“ بحسب قولها.

واستطردت الفنانة المصرية: ”الاختيارات تخضع دائمًا للثقافة والميول والأفكار، فأنا لا أفضل تأدية هذا الدور وحال عرض علي سأجلس أولا مع المخرج والمؤلف وأطلب تغيير بعض المشاهد، وفي حالة الرفض، سأقوم بالاعتذار فوراً عن الدور“.

وحول شخصية الفنانة منى زكي التي قدمت الدور، أشادت مطاوع، بمنى زكي قائلة: ”رأيي دائماً أن منى سيدة التفاصيل دائماً ومن الفنانات اللاتي يستطعن تأدية أدق تفاصيل الشخصيات“.

يشار إلى أن منى زكي كانت قد جسدت في فيلم ”أصحاب ولا أعز“ المثير للجدل والذي طالته اتهامات بأنه يروج للمثلية الجنسية، دور فتاة مصرية تدعى ”مريم“، وخلال أحد مشاهد الفيلم خلعت منى زكي ثيابها الداخلية ما عرضها لموجة كبيرة من الهجوم.

دور ”فتاة ليل“

وخلال اللقاء تطرق الحديث حول دور عرض بالفعل على الفنانة حنان مطاوع ورفضت تأديته، قائلة إن المخرج هاني خليفة رشحها عام 2003 عندما كانت صغيرة في السن لتأدية دور ”فتاة ليل“ في فيلم ”سهر الليالي“ الذي أنتج في نفس العام.

وأضافت الفنانة المصرية: ”وقتها كنت صغيرة ولسة طالعة والمخرج كان عاوز أن تكون هذه الشخصية صغيرة في السن وبريئة، لذلك رشحني للدور ولكني رفضته“.

سر غياب والدتها

وكشفت حنان مطاوع أسباب ابتعاد والدتها الفنانة سهير المرشدي عن الساحة الفنية، قائلة إن السبب بعد ”تشبع والدتها بالفن أصبحت تنتقي الأدوار التي تؤديها لذلك تغيبت عن الساحة الفنية منذ 2018“.

وأشارت إلى أن ما يجعل والدتها تعود للفن من جديد، دور قوي ”يستفزها“،ففي داخلها ”طاقة كبيرة“ مؤكدة أنها تشجعها للعودة من جديد للساحة الفنية.

وحول حالة والدتها الصحية، لفتت إلى أن الفنانة سهير المرشدي بصحة جيدة.