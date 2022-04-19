"أصبت بالشلل".. ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

قالت الفنانة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية ليلى غفران، إن المرض أبعدها عن الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أنها أصيبت بجلطة في المخ والشلل الكامل ودخلت في غيبوبة لفترة.

وأشارت ليلى غفران، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية ياسمين عز، في برنامج “كلام الناس” المذاع على فضائية “mbc مصر”، إلى أن من ضمن الأسباب التي منعتها أيضا قبل مرضها هو ”تغير الوسط الفني الذي أصبح غريبا عليها“ بحسب قولها.

وكشفت الفنانة مغربية الأصل تفاصيل أزمتها الصحية قائلة: ”عانيت كتير بسبب الجلطة في المخ جات من أكتر من حاجة صعبة في حياتي، وكانت عبارة عن تراكمات من جوايا، وأنا من نوع الناس اللي مبعرفش أغضب وأطلع اللي جوايا، ودايمًا أكتم وأسامح أي حد يسيء ليا ومن كتر التراكمات دخلت في غيبوبة“.

وأضافت: ”حصل تراكمات لدرجة إني مرة واحدة حصلي غيبوبة فجأة، ودخلت المستشفى واتحجزت، لإني مبقيتش أقوم ولا أتحرك، وكنت بتعالج من الجلطة“.

ولفتت ليلى غفران إلى معاناتها في تلك الفترة التي وصفتها بالصعبة ”بقيت حاسة كأني طفلة في الكلام وبيتهيألي حاجات كتير من كمية الأدوية اللي كنت باخدها، وبقيت بشوف حاجات غريبة ورجعت طفلة وبقيت تاني كبيرة وأثرت معايا كتير أوي“.

وخلال اللقاء تطرق الحديث للقضية الشهيرة وهي مقتل ابنتها في مصر، وقالت في معرض إجابتها على سؤال مقدمة البرنامج حول الشيء الذي يتواجد معها دائماً ولم يفارقه، إن صورة ابنتها هبة التي قتلت في مصر دائماً في حقيبتها ولا تفارقها أبداً.

وأردفت: ”دايما بتكلم عليها وكأنها موجودة، خلال حديثي مع أي شخص أتحدث عن (هبة) واسترسل وكأنه لم تذهب، الله يرحمها“.

وكانت ليلى غفران فجعت في 27 نوفمبر عام 2008، بمقتل ابنتها هبة (23 عاما)، داخل شقة سكنية بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية بصحبة صديقتها نادين خالد، لتكون الأزمة الأبرز في حياة الفنانة المغربية التي ظلت تعاني بسببها لسنوات عديدة.