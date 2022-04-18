مؤلف مسلسل "كسر عضم" يرد على اتهامه بالسرقة ويتحدى فؤاد حميرة

رد السيناريست علي معين صالح مؤلف مسلسل ”كسر عضم“ على الاتهامات التي وجهت له بسرقة النص من مسلسل ”حياة مالحة“ للكاتب السوري فؤاد حميرة.

ووجه فؤاد حميرة مؤخرا اتهامات علنية وصريحة للشركة المنتجة لمسلسل ”كسر عضم“ الذي يعرض حاليا على الشاشات، ويعد من أبرز أعمال الموسم الرمضاني في سوريا والعالم العربي، وقال إن نص المسلسل مسروق من نصه ”حياة مالحة“ الذي لم يرَ النور.

وكتب علي معين صالح منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فنّد خلاله الاتهامات التي وجهت له.

وقال معين صالح: ”كسر عضم هو نسيج لثلاثة خطوط درامية، خط الشباب، خط مالك وابنته يارا، خط الحكم وأعوانه“.

وتحدث عن خط الشباب قائلا: ”الواضح ولجميع المشاهدين دون استثناء أن الخط بحواراته وأحداثه كاملة يحمل نبض الـ 2022، ولا يمكن أن يكون بأي شكل قد كتب في زمان فائت لارتباطه المباشر بـ أحداث الواقع“.

وعن الخط الثاني قال: ”هذا الخط مليء بالمفاجآت للأيام القادمة، وإن كان أي أحد لديه تصور عن كيفية سير الأحداث، فلينشر ذلك مشكورا“.

أما عن الخط الثالث فقال: ”كانت حكاية الحكم، المسؤول الفاسد الذي يقف ابنه في وجهه وينتقم منه بأن يهدم مصالحه وينتحر بعدها ليتركه للفضيحة ويكسر عضمه بما فعله، وصراع الثأر بينه وبين عبلة بعد أن كان سببا في مقتل زوجها..هل هذه حكاية (حياة مالحة)؟“.

وعن اتهام فؤاد حميرة له، اعتبر أن ”ماتكلم عنه السيناريست والصحفي فؤاد حميرة عن تشابه الأحداث فيما يخص حدث الإيدز، وننوه أنه كون فؤاد لديه علم كيف ستدور حكاية لعبة الإيدز في مسلسل (حياة مالحة) فلينشر ذلك، وسنترك للجمهور الحكم في الحلقات القادمة إن كانت هذه الأحداث ستتطابق مع أحداث (كسر عضم)، وإن تطابقت فيه سنتوجه بـالاعتذار مباشرة للتعدي على حقوق الملكية الفكرية لفؤاد حميرة، وسأعتبر نفسي جاهزا لحكم القضاء في هذه المسالة“.

وتابع: ”أما الآن بعد أن تم عرض 17 حلقة من مسلسل (كسر عضم)، نحن نتمنى في حال تطابق أي مشهد أو أي حوار مما سبق عرضه مع حوارات أو مشاهد مع نص (حياة مالحة)، فنتمنى أن ينشر ذلك على العلن عن طريق صور لنص (حياة مالحة) لبيان إن كنا قد تعدّينا على جهد فؤاد حميرة“.

وأشار إلى أنه تم السكوت طيلة هذه الفترة أملا في ”عدم التشويش على نجاح عمل، هو عبارة عن جهد متكامل وشاق جدا من فنانين وفنيين لشهور طويلة من التعب“، مضيفا: ”كنا على أمل أن نُطلع الجمهور بالحقيقة بعد انتهاء عرض العمل، ولكن استثمار هذا الخلاف من كل أعداء النجاح ضدنا، أوجب علينا أن نرد هذه الافتراءات والفبركات“.

وظهر مسلسل ”كسر عضم“ على محطات تلفزة سورية وعربية مع بدء شهر رمضان المبارك، بمشاركة كوكبة من الفنانين السوريين المعروفين، وإخراج رشا شربتجي، وكتابة وسيناريو وحوار كاتب غير معروف من قبل، اسمه علي معين صالح، ومن إنتاج إياد النجار عبر شركته ”كلاكيت“ للإنتاج الفني.

وفاجأ حميرة، الذي يمتلك في جعبته مسلسلات شهيرة، بينها ”غزلان في غابة الذئاب“، متابعيه ومتابعي المسلسل بالقول إن نص ”كسر عضم“ مسروق من نصه ”حياة مالحة“ الذي بدأ تصويره في العام 2011، قبل أن يتوقف سريعا مع بدء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في ذلك العام.