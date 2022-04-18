الفنان السعودي عمر الديني يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل 10 أعوام (فيديو)

كشف الفنان والمخرج السعودي عمر الديني، سبب ابتعاده عن مهنة التمثيل منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه وجد راحته في العمل كمخرج خلف الشاشة.

وقال الديني، خلال استضافته الأحد، بصحبة مواطنته الفنانة ريم عبد الله، عبر برنامج ”ليالي رمضان“ المذاع على فضائية ”mbc“، إن ”مهنة التمثيل مهنة شاقة ويتحمل الممثل عبئًا كبيرًا من تنقله من دور لدور ومن شخصية لغيرها“.

وأضاف أنه ”لم يبتعد عن أجواء الممثل والأدوار التي يقدمها، ويعيش تلك الأجواء كاملة ويشعر بها من خلال اقترابه من الممثلين في أثناء عملهم، من خلال امتهانه الإخراج“.

وخلال الحلقة، وجهت الفنانة إلهام علي مقدمة البرنامج، سؤالا للفنان السعودي، قائلة ”هذا معناه تصريح واضح أنك ما راح ترجع للتمثيل مرة ثانية؟“، ليجيبها ممازحا بأنه إذا وجد عملًا يستفزه سيعود من جديد للتمثيل.

وتحدث الديني، عن آخر الشخصيات التي قدمها وهي شخصية ”ممادو“ في المسلسل السعودي ”بيني وبينك“ الذي يتألف من أربعة أجزاء، وبدأ إنتاجه عام 2007.

وقال إنه يعتز بهذا الدور وبسبب النجاح الكبير لشخصيته في المسلسل علق اسمه ”ممادو“ في ذاكرة الجمهور، وما زال يعرف بهذا الاسم.

وعمر الديني ممثل ومخرج ومنتج سعودي من مواليد مدينة جدة عام 1964، وبدأ مسيرته الفنية في عمر الثلاثين، عندما شارك في مسلسل ”إلى من يهمه الأمر“ عام 1997 مع الفنانين السعوديين شيرين خطاب وفؤاد بخش وحسن عسيري وجنات رهبيني، وغيرهم.

وانتقل لاحقا، إلى الأعمال الإنتاجية والإخراجية، وحاز على منصب نائب مدير شركة الصدف للإنتاج بالمملكة العربية السعودية، وكان أول إنتاج له المسلسل المصري التاريخي ”الملك فاروق“، عام 2007، الذي يجسد حقبة حكم الملك فاروق الأول آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، حتى توالت أعماله في الإنتاج والإخراج.