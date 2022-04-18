جيهان قمري: ياسمين صبري لا تصلح ممثلة

قال الممثلة المصرية جيهان قمري، إن مواطنتها الممثلة ياسمين صبري ”لا تصلح إلا أن تكون موديل فقط“، مشيرة إلا أنها ”ينقصها الكثير لتكون ممثلة ناجحة“.

ورأت جيهان قمري، خلال تصريحاته في لقاء تلفزيوني عبر قناة ”الحدث اليوم“ المصرية، أن ”ياسمين صبري تحتاج أن تجتهد على نفسها وتطور من أدائها حتى تصلح أن تكون ممثلة ناجحة“.

وأشارت الممثلة المصرية، إلى أنها في بدايتها الفنية اجتهدت على نفسها كثيراً حتى أصبحت ممثلة مقنعة، قائلة: ”في ناس بتتعب عشان تكون كويسة هي كمان محتاج تتعب على نفسها“.

وخلال اللقاء تطرق الحديث حول رأيها في الممثلة والمطربة المصرية روبي، والتي رأت أنها ممثلة شاطرة وتتقن التمثيل أكثر من الغناء، لافتةً إلى أن الممثلة مي عمر تتميز بكاريزما ”وأدوارها لذيذة“.

وأشارت جيهان قمري، إلى أن دينا الشربيني من الفنانات اللاتي حققن نجاحاً باهراً آخر عامين وتقتنع بأدائها، موضحة أن الممثلة الصاعدة رحمة أحمد ”لفتت انتباهها بمسلسل (الكبير أوي 6) بشخصية (مربوحة)، التي جسدت دورها بشكل رائع“.

وقالت قمري، إن من الفنانات اللواتي تحب أن تكون مثلهن \ليلى فوزي وليلى طاهر لأنهما وجهان نقيان وجميلان وتتمنى أن تكون مثلهما بحسب قولها.

وانتقدت جيهان قمري الوضع الحالي لمهنة التمثيل في مصر قائلة إنه ”في حالة استمراره على هذه الحالة لن تشارك في أي عمل فني سوى المسرح“.

وأشارت الممثلة، إلى أنها اتجهت مؤخراً للعمل في المسرح وتقدم عملا مسرحيا الآن مع الفنان محمد صبحي، لافتةً إلى أنها ”تقدم من خلال المسرح عمل له قيمة“.

وقالت إنه عرض عيها الكثير من الأدوار لكنها رفضت، لأسباب تعود لعدم الالتزام بالدور كما جاء في النص.

وأضافت: ”مش عارفة الخلل جاي منين هل المنتجين ولا من المؤلفين بعد أن أصبحوا مجموعات يألفوا العمل الواحد أو منين بالضبط الخلل، معرفش“.