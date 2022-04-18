حمو بيكا يوجه رسالة لـ"المتنمرين": أنا موجوع وتعبان.. كفاية

اشتكى مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا من تعرضه للتنمر الدائم، موضحا أنه لم يعد يستطيع التحمل.

ووجه بيكا رسالة إلى المتنمرين عليه في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: ”يا جماعة ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، اتنـمر عليا مرة واتنين وتلاته ولسه فيه ناس بتتنمر عليا، لحساب مين كل ده، انا بني آدم زي زيكم والله“.

وأضاف: ”الأستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة واتنـمر عليا وانت اخويا الكبير، وأنا مسامح والله، بس كفاية بالله عليك انا اه مش بعرف اقرا واكتب بس ربنا خلقني بقلب احس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر ؟“.

وتابع مطرب المهرجانات المصري: ”أنا من 5 سنين بعاني، بس هما شايفين ان إحنا مبسوطين وفرحانين، لا أنتم اللي مبسوطين لأن معاكم ومعاكم وعندكم كتير بس عمرنا ما بصينا ليكم، ليه لما يكون معايا حاجه تحسدوني عليها وعايزنيها؟، ده غير مرضي اللي بدفع فلوس كتير خلال شهر واحد“.

وأضاف حمو بيكا: ”حسوا بمشاعري، لو أخطأت في حاجه تعالى وحاسبني وعلمني الصح من الغلط، أنا فاتح بيت وعندي أسرة وعندي مسؤوليات كتير لا يعلم بيها إلا ربنا، أرجوكم كفاية“.

واختتم بيكا منشوره قائلا: ”أتمنى تحكموا بينا بالعدل، وربنا سبحانه وتعالى قال (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، كفاية تنمر عليا وافتكروا كلام ربنا، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)“.

وكان حمو بيكا قد وجه رسالة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر خلال استضافته ببرنامج ”حبر سري“ الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة ”القاهرة والناس“ قال فيها: ”أنا بطلب منك أنت اللي تيجي تقعد في لجنة الاختبارات في النقابة دي وتجيب كل بتوع المهرجانات وتمتحنا، ولو سقطتني هبقى راضي وفرحان“، في إشارة لتعمد اللجنة التي تختبره رسوبه.

جدير بالذكر أن حمو بيكا موقوف عن الغناء مع عدد من مطربي المهرجانات بقرار من نقابة الموسيقيين بسبب رسوبه في اختبارات القيد بنقابة الموسيقيين.