نهلة سلامة تعلن زواجها من خارج الوسط الفني

قالت الفنانة المصرية نهلة سلامة أنها ستتزوج قريبا من شخص خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تعيش بدون الحب.

وأضافت نهلة سلامة الأحد، خلال استضافتها ببرنامج ”سابع سما“ الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب “ أنا دايما بقول ان الحب الأخير هو الحب الحقيقي، وانا مقدرش اعيش من غير حب، وانا مش مؤمنة بأن الزواج ينهي الحب فالست والراجل لما بيتجوزوا بيكونوا بيحبوا بعض وانا مقدرش استحمل حد احس انه مش بيحبني“.

وردا على سؤال راغدة شلهوب حول وصفها بفنانة الإغراء قالت نهلة سلامة: ”مش أنا النجمة الوحيدة اللي عملت أدوار إغراء وانا عملتها بدون ابتذال وفي السياق الدرامي ومن غير استخدام للملابس“.

وتابعت ”الحمد لله أنا عملت أدوار الإغراء في السياق الدرامي، وبدون ابتزال، وحتى ما استخدمتش اللبس في الإغراء“.

وأوضحت سلامة ”أنا عمري ما عملت إغراء بجسمي، لكن بعمله بعيني وصوتي وإحساسي وبالكلام والمشهد بس، لكن لما لاقيت المخرجين بيحصروني في مشاهد الإغراء دي، ابتديت اغير أنا بقى في أدواري“.

وتطرقت في حديثها عن الفنانات اللواتي أعلن اعتزالهن الفن قائلة: ”أي حد عايز يعتزل الفن مش لازم يشوه الفن، أنا لو هعتزل هعتزل مع نفسي ومش هشوه في المهنة ولا زمايلي وده رأيي“.

وأضافت ”يعني مثلا حلا شيحة هي مثلت معايا في الوقت اللي كانت بتتحجب فيه وانا كنت معجبة بيها لأنها قدرت تقاوم نفسها في السن ده“.

وعن خلافها مع الفنانة الراحلة جالا فهمي قالت: ”أنا مسامحاها على كل حاجة وهي أخت وانا طول عمري بحبها لكن حصلت مشاكل بسبب الشغل وكنا بنتكلم وبنتقابل في مناسبات بشكل رسمي لكن مرجعناش زي الاول، هي كانت انتيمتي لكن في المجال بتاعنا مينفعش تستمر علاقة صداقة من الشغل بسبب الغيرة“.

وحول الاتهامات التي طالت والدتها الراقصة المعتزلة نوال الصغيرة، حول خيانتها لزوجها، قالت نهلة سلامة ”أمي صعيدية وكانت غيورة جدًا، وأبويا عايش حياته وكان بيخرج مع ستات، فأمي طلبت الطلاق، العكس تماما اللي حصل مش زي ما الناس بتقول“.

وتحدثت عن والدها قائلة: ”والدي السبب بلي وصلتهوله، حسيت إنه عاوزني اعتمد على نفسي زي الخواجات، لو محتاج حاجة وأنا أقدر مش هتأخر، لكنه كويس، طول الوقت بيسافر وعنده حفلات، وأنا مش زعلانة إنه كتب نصف الثروة لأختي، ربنا بيعوض، وعشان تبقى واخدة بالها من فلوسه“.