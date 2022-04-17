"الاختيار3".. تسريب جديد لمرسي عن إبراهيم المعلم

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الاختيار3، تسريباً يكشف محاولات رجل الأعمال إبراهيم المعلم، أحد أبرز الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة ومؤسس صحيفة الشروق المصرية للتقرب من جماعة الإخوان.

وتضمنت نهاية الحلقة التي عرضت مساء الأحد، تسريباً بالصوت والصورة للرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلوسه مع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.

وجاء التسريب متضمناً حالة الدهشة لمرسي من اتصالات إبراهيم المعلم به، في حين تنشر صحيفة الشروق ”كاريكاتير“ ينتقد سياسة جماعة الإخوان.

وفي التسريب، وجه مرسي حديثه إلى مرشد الإخوان ،قائلاً ”أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعمل إيه.. أنا إبراهيم المعلم ده محيرني بصراحة.. يقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدي.. وبعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء“.

ويشير مرسي بحديثه إلى سعي المعلم للتقارب من جماعة الإخوان، وتشبيهه لمحاولاته بأحد الأفلام التي جسد بطولتها الفنان المصري الراحل أنور وجدي مع الطفلة الفنانة فيروز.

وانتهت الحلقة السادسة عشر بهذا المقطع، الذي كان بمثابة مفاجأة للمشاهدين،خاصة أن إبراهيم المعلم لم تبدو عليه أي علامات للتقارب مع جماعة الإخوان.

ويعد إبراهيم المعلم، أحد أبرز الناشرين في مصر والوطن العربي، ورئيس دار الشروق، وهو حائز على جائزة أحسن ناشر والعديد من جوائز النشر مصريا وعربياً ودولياً، كما شارك في إعادة بعث وتأسيس اتحاد الناشرين المصري وترأسه من 1996 إلى 2008.

وأسس المعلم بمشاركة عدد من الناشرين العرب اتحاد الناشرين العرب وانتخب رئيساً له من 1996 إلى 2006، ونجح في ضم مصر ثم اتحاد الناشرين العرب لاتحاد الناشرين الدولي لأول مرة في 1998 بعد أكثر من 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للناشرين ثم شجع وساعد العديد من الدول العربية على الانضمام.

وانتخب المعلم نائباً لرئيس اتحاد الناشرين الدولي 3 مرات من عام 2008 إلى 2014.

يذكر أن مسلسل الاختيار يعرض للعام الثالث على التوالي بعنوان ”الاختيار3-القرار“، حيث يتضمن المسلسل توثيق الأحداث التي شهدتها مصر قبل وبعد تولي جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي السلطة، والأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد، وتدور أحداث العرض الحالي حول أجواء ما قبل ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام مرسي.