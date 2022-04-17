فوز العتيبي تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد الموسى

حسمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، الجدل المثار حول انفصالها عن زوجها ومواطنها أحمد الموسى لاعب كرة القدم السابق، مؤكدة أن ”الطلاق لم يقع“.

وقالت ”العتيبي“ في مقطع فيديو، إنها ”لم تنفصل عن أحمد الموسى“، مبدية استغرابها من طلبات الارتباط بها والزواج من قِبل بعض الأشخاص، مشيرةً إلى أنها لن تخجل حال انفصالها من إعلان ذلك للمتابعين.

ووجّهت ”العتيبي“، رسالة إلى الأشخاص الذين قالت إنها تلقت منهم طلبات بالزواج، قائلة: ”تكلمت في هذا الموضوع من قبل، وللحين ما توقف، أقسم بالله لو مثلًا أنفصل، سأتكلّم رسمي وأقول، أنا ما أستحي، هذا شيء عادي وطبيعي“.

وواصلت رسالتها بالقول: ”الله يرزقكم زوجات صدق أحسن مني بمليون مرة، بس يعني خلاص تكفون“.

وأعادت الصفحات المعنية بأخبار المشاهر، نشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وتفاعل معه المتابعون.

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يشار إلى أن ”العتيبي“، قد أثارت جدلًا حول علاقتها بزوجها أحمد الموسى، بعدما نشرت مقطع فيديو تعلن فيه تلقيها عددًا من عروض الزواج، منها، الأسبوع الماضي، وحينها ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع الفيديو وهي تكشف عروض الزواج التي تلقتها من قبل بعض الأشخاص، قائلة: “والله إنه من يوم ما رجعت السعودية وعروض الخطوبة ما تتوقف”، دون أن تحدد موقفها من العلاقة مع زوجها، الأمر الذي فسَّره متابعون أنها انفصلت عن أحمد الموسى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل لتنفي أنباء طلاقها من زوجها، ففي شهر يوليو العام 2021، وصفت من يطلقون ويروجون مثل تلك الشائعات بـ“الأغبياء“، معلقة ”من يوم ما تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي يطلعون شائعات عن طلاقنا“.

وكانت ”العتيبي“ أثارت جدلًا بـ“شروط“ زواجها من الموسى، في العام 2019، حيث تضمنت وثيقة عقد قرانها، تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق من جانب زوجها دون رغبتها، بجانب الحصول على خادمة، وعدم الزواج بأخرى، حيث أثارت تلك الشروط حينها عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.