مصر.. تطورات جديدة في قضية وقف "الكبير أوي 6"

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الأحد، بترك الخصومة في الدعوى التي أقامتها الدكتورة كوثر محمود بصفتها نقيبا للتمريض المصري، والتي طالبت فيها بوقف مسلسل ”الكبير أوي 6″؛ لإساءته إلى مهنة التمريض في الحلقة السادسة من المسلسل الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري.

وكانت نقابة التمريض في مصر رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل ”الكبير أوي 6“؛ بسبب إساءته لمهنة التمريض، حيث أظهر الممرضة بأنها سيئة السمعة، بحسب وصف النقابة.

وجاء قرار المحكمة بعدما قام محامي المدعية بالتنازل، التي اختصمت فيها كل من وزيرة الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وأصدرت الدكتورة كوثر محمود مؤخرا، بيانا أعلنت خلاله عن إقامتها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل ”الكبير أوي 6“، الذي يعرض عبر قناة ”ON E“؛ بسبب إساءته للممرضات ومهنة التمريض.

وقالت في دعواها: ”فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظا وفعلا وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية“.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود في بيانها، أن ”مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لا بد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته، وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية، التي تعتبر من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر“.

وتابعت: ”أطالب بوقف عرض مسلسل (الكبير أوي 6)؛ لما يحمله من إهانة وتشويه لسمعة الممرضات المصريات“.

وشهدت الحلقة السادسة من الجزء السادس من مسلسل ”الكبير أوي 6“، زفاف الكبير الذي جسد شخصيته الفنان أحمد مكي، على مربوحة (رحمة أحمد)، وحين عودتهما إلى منزلهما تحاول مربوحة ارتداء ملابس مثيرة (من وجهة نظرها) لتنال إعجاب الكبير.

وتقول مربوحة للكبير: ”إيه رأيك ألبسلك زي الممرضة المثيرة“، فيرحب الكبير بالفكرة، فيتفاجأ بارتدائها ملابس ممرضة عادية، وهي الفضفاضة الطويلة، فيقول لها: ”كنت فاكرك هتلبسي زي الممرضة المثيرة، اللي هو القصير واللي بتلبس شبيكة في رجليها“.

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت الممرضات بسبب المشهد المذكور، حيث تداولت صفحات الممرضات على مواقع التواصل الاجتماعي المشهد، مطالبات بوقف المسلسل الذي يسيء إليهن، على حد تعبيرهن.