الممثل السعودي يوسف الجراح يكشف أسباب اعتزاله التمثيل

كشف الممثل السعودي يوسف الجراح عن أسباب اعتزاله التمثيل قائلا إنه اكتفى بما قدمه في التمثيل للتلفزيون وإنه شعر بعدم استطاعته تقديم ما هو جديد.

وقال خلال تصريحات في برنامج “ذات مع سامي الجابر” على قناة “السعودية” إنه انجذب إلى تقديم البرامج.

واعتبر أن هناك ضَعفا في مستوى القصص وسيناريوهات المسلسلات وكذلك هناك ضعف في الحبكة الدرامية للأعمال التي كانت تُعرض عليه، مضيفا ”بلدنا فيها من الكتاب والمفكرين والمبدعين الكثير، لكن عندما يأتي النص الكوميدي تشعر أنه لا يناسبك“.

وأكد الفنان السعودي الذي جسد في أوقات سابقة دور البطولة في المسلسل السعودي الشهير ”طاش ما طاش“ أنه لن يعود للتمثيل التلفزيوني مجددا، مستدركا أنه قد يعود للتمثيل المسرحي في المستقبل.

وبدأت مسيرة الجراح الفنية في المسرح، وسرعان ما انتقل إلى الأعمال التلفزيونية وكان أول ظهور له في المسلسل السوري ”غدًا يوم آخر“ مع ​عبد الرحمن آل رشي​ وبشير الغنيم في عام 1984، وفي العام التالي شارك في المسلسل الدرامي الكوميدي ”لا يحوشك حبروك“ مع ​عبد الله السدحان​ وسعد خضر.

مع بداية التسعينيات عمل للمرة الأولى مع ​ناصر القصبي​ في مسلسل ”وادي الغزلان“، واستمر بالعمل مع القصبي وعبد الله السدحان في الأعمال الكوميدية، منها ”حكايات قصيرة“ و“أبو مشعاب“، كما شارك في أغلب أجزاء مسلسل ”طاش ما طاش“.

في عام 1994 ظهر بمسلسل ”الغربال“، وبعد غياب لفترة قصيرة عاد ليكون ضيف شرف في مسلسل ”الوهم“ الذي عُرض عام 1997، وتبعته في العام التالي مشاركته بالمسلسل الكوميدي ”عائلة أبو رويشد“ ومسلسل ”عفيفة شلهوب“.

توالت الأعمال الفنية التي قام بها الجراح، ليعود في العامين 2015 2016 للعمل من جديد مع ناصر القصبي في الجزأين الأول والثاني من المسلسل الكوميدي ”سيلفي“.

قدم يوسف الجراح برنامج آدم على قناة إم بي سي بالاشتراك مع أيمن الزيود. وقام بتقديم مسلسل يوميات عباس الإذاعية.

وكان الفنان يوسف الجراح أعلن اعتزاله التمثيل في الـ 18 من مايو/ أيار من العام 2018 عبر لقاء قناة MBC1 في البرنامج الرمضاني ليالي المملكة، كما وأعلن آنذاك أن في نيته التوجه نحو تقديم البرامج الإعلامية.